我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朗讀聖經扭轉形象？川普影片再掀政治風波

為美伊談判辯護 川普：內容遠比歐巴馬時期的協議好

「自行解體」影片曝…俄版見證者無人機粗製濫造 宛如「會飛的垃圾」

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

烏克蘭攔截無人機拍攝到的影片顯示，俄羅斯無間斷的無人機攻擊如今正由一批被評論員稱為「飛行垃圾」的無人機做為主力。外表明顯可見各種缺陷、品質粗製濫造，由此可見俄國的無人機製造基地正面臨嚴重問題。

軍事新聞媒體Defense-Blog轉貼了一段由無人機製造商Wild Hornets發布的影片，該影片記錄了多段俄國仿伊朗「見證者」（Shahed）無人機製造的「Geran」無人機嚴重損毀的片段。從暫停畫面可看出，這些無人機存在各式各樣的結構缺陷，包括機身面板似乎遺失、線材明顯外露，以及翼尖變形，甚至有架無人機的「機頭整流罩已完全脫落」。

這些觀察到的物理性毀損並非敵軍火力所致。執行攔截任務的烏克蘭部隊日益發現，部分來襲的Geran」無人機在進入交戰之前，結構就已經受損。

這顯示出俄國在人員、生產和供應方面面臨著許多問題。知情人士向該媒體指出，在生產大部分這些無人機的阿拉布加（Alabuga）經濟特區某工廠，雇用了數千名工人不分晝夜地進行生產，這些工人大部分是來自非洲的年輕女性。這些外籍勞工幾乎都是被誘騙或陷害到這間工廠工作的，住宿、機票和俄語課程的費用都會被從薪水中扣除。

惡劣的工作條件直接影響到無人機品質。由於該工廠完全以產量、而非品質為目標，他們使用劣質的中國大陸製零件，單架「Geran」無人機的生產成本約為4.8萬美元，是購買同類無人機成本的約25%。這種成本壓力直接影響到裝配作業。

這種無人機生產基地品質的惡化，正是導致「Geran」無人機命中率下降的主因。Defense-Blog報導指出，今年3月的數據顯示，「Geran」無人機的命中率已降至2025年3月來的最低點，並從去年10月起，打擊效能持續下降。由於品質控管已經崩潰，俄國如今已把這些無人機視為「消耗戰工具」，而非「精準攻擊工具」

世報陪您半世紀

烏克蘭 無人機 俄國

上一則

墨西哥特奧蒂瓦坎金字塔遺址傳槍擊 釀2死數傷

延伸閱讀

烏克蘭情資：俄羅斯提供衛星影像 暗助伊朗攻擊美軍

烏克蘭情資：俄羅斯提供衛星影像 暗助伊朗攻擊美軍
澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國擊落伊朗見證者無人機

澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國擊落伊朗見證者無人機
東正教復活節停火名存實亡 烏俄互控違規攻擊

東正教復活節停火名存實亡 烏俄互控違規攻擊
俄烏東正教復活節停火名存實亡 互斥違規…但如約換囚

俄烏東正教復活節停火名存實亡 互斥違規…但如約換囚

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量
孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸