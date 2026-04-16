匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖

馬札爾在立法選舉中大舉獲勝，可能打破歐盟對烏援助的僵局。圖為馬札爾日前接受媒體採訪。（美聯社）

匈牙利政局的最新變化正引發歐洲的高度關注。馬札爾（Peter Magyar）在選舉中大舉獲勝，可能打破此前長期存在的歐盟對烏援助和對俄政策方面的僵局。歐盟擴大事務主管柯斯（Marta Kos）14日表示，匈牙利政府更迭可能有助於為烏克蘭解凍900億歐元(約1062億美元)的資金，並為其加入歐盟注入「新動力」。

法廣網報導，過去幾年，由執政已久的右翼總理奧班（Viktor Orban）領導的匈牙利，多次在歐盟內部阻撓與烏克蘭相關的重要決策。其中最受關注的是一筆總額達900億歐元的對烏貸款。該方案早在2025年底就已獲得歐盟成員國一致同意，但隨後匈牙利以否決權將其擱置。此外，新一輪對俄羅斯 的制裁、以及歐盟對成員國向烏克蘭提供武器的補償機制，也長期因布達佩斯的反對而停滯不前。

隨著馬札爾上台，歐洲方面普遍期待局面出現鬆動。多方判斷認為，匈牙利未來或不再阻止歐盟向烏克蘭提供財政支持，這將成為當前局勢中的一個關鍵變化。德國 方面已呼籲盡快釋放相關資金，烏克蘭總統澤倫斯基 也明確表示，這筆資金對於恢復軍工生產和投資至關重要。

中央社引述法新社報導，柯斯在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）春季會議場邊表示，匈牙利選舉結果是「歐洲的一大勝利」。

柯斯說：「我個人預期，這將對入盟進程產生正面影響。」她也表示，這將有助解鎖一筆用於支撐烏克蘭預算的重要貸款。

先前匈牙利實際上對這筆資金擁有否決權，令其他歐盟領袖不滿。奧班將否決權與烏克蘭一條受損的俄羅斯石油輸送管線爭議相連結。

柯斯說：「有了這900億歐元，我們就能應對烏克蘭在2026年和2027年的財政需求。」

另據路透報導，匈牙利國會選舉贏家馬札爾14日在國營的柯蘇特電台（Kossuth Radio）受訪時說，他的新政府上台後將暫停國營媒體的播出，並將通過新的媒體法，以及確保新聞自由。

批評人士指責即將下台的奧班在16年執政期間讓公共媒體淪為政府喉舌，且民營媒體也掌握在奧班的盟友手中，形同奧班主導破壞媒體獨立性。例如過去16年，奧班每周固定都會上柯蘇特電台受訪，反對派政治人物則極少獲邀。

另一方面，馬札爾14日還說，他將有必要與匈牙利最大石油公司MOL的領導階層舉行會談，接下來幾周他的最優先事項是確保國內燃料供應安全。