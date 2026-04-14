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盼抑制油價 美延長對俄路克石油制裁豁免

中央社紐約14日綜合外電報導
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美國官員今天宣布，將延長對俄羅斯石油巨擘路克石油公司（Lukoil）位於俄羅斯境...
美國官員今天宣布，將延長對俄羅斯石油巨擘路克石油公司（Lukoil）位於俄羅斯境外加油站的制裁豁免，川普政府正尋求緩解原油價格飆漲情況。路透

美國官員今天宣布，將延長對俄羅斯石油巨擘路克石油公司（Lukoil）位於俄羅斯境外加油站的制裁豁免，川普政府正尋求緩解原油價格飆漲情況。

法新社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Asset Control, OFAC）的這項舉措，意味著在美國等國家的路克石油品牌加油站，可以繼續服務顧客直到10月29日。

美國財政部外國資產管制辦公室表示，這項措施允許加油站「在正常營運下」進行交易，像是採購車用燃料物資、支付保險費與處理員工薪資等。

自2月28日美國與以色列攻打伊朗，引發伊朗對區域數個國家發動報復性攻擊的中東戰爭以來，油價持續飆升。

美國財政部外國資產管制辦公室表示，這項許可證是為了「減輕路克石油受到OFAC制裁對零售消費者造成的影響」。

美國財政部外國資產管制辦公室2025年12月針對路克石油發布的許可證將於今年4月29日到期。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯持續遭受美國與歐洲聯盟（EU）的大規模制裁。

然而，美國汽油價格已漲至每加侖超過4美元，創下2022年以來的最高價位，為川普政府帶來政治阻力。

3月9日，川普在與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談後，宣布計劃豁免部分石油制裁，並稱此舉目的在「降低價格」。

川普 俄羅斯 石油

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