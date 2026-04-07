我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛新宇回韶山祭祖 黑衣女攔路跪地「告御狀」

美軍轟炸伊朗哈格島數十軍事目標 避開石油設施

俄軍襲烏克蘭釀7死20多傷 公車遭擊中現場慘況曝光

中央社基輔7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄國無人機7日空襲烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州尼科波（Nikopol）市，一輛公...
俄國無人機7日空襲烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州尼科波（Nikopol）市，一輛公車遭摧毀。美聯社

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭東南部兩座城市發動攻擊，造成7人死亡、逾20人受傷。烏方並指控俄國不同意復活節停火，反而加強攻擊。

路透報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的州長甘札（Oleksandr Ganzha）在通訊應用程式（App）Telegram表示，俄軍小型FPV無人機撞上正在駛向尼科波（Nikopol）市中心公車站的公車。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這起事件造成4人死亡，至少16人受傷。

他在社群平台X寫道：「當這種針對平民與人命的恐怖行徑天天發生，阻撓對俄羅斯的新制裁、企圖弱化現有制裁、與俄羅斯進行貿易，這些行為都顯得很奇怪。」

澤倫斯基分享的現場照片顯示，公車燒毀，車窗破碎，3具遺體倒臥在人行道上，救援人員則在協助傷者。

烏國南部赫松州（Kherson）的行政首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在Telegram指出，在距離前線不到5公里的赫松市，俄羅斯持續半小時不間斷地攻擊住宅區，造成3名長者喪生、7人受傷。

烏克蘭官員與人權組織指控俄軍蓄意且系統性地以FPV無人機攻擊平民，赫松州情況尤為嚴重。俄羅斯則否認鎖定攻擊平民。

俄羅斯 澤倫斯基 俄國

上一則

克里姆林宮：全世界都在搶著要俄羅斯能源

下一則

伊朗：持續與美國傳遞訊息 但不會在華府壓力下投降

延伸閱讀

非洲成俄軍新徵兵地 烏俄暗戰…利比亞成新焦點

非洲成俄軍新徵兵地 烏俄暗戰…利比亞成新焦點
烏軍宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄軍戰艦

烏軍宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄軍戰艦
遭烏攻擊中斷運作 傳俄波羅的海港口恢復原油裝載

遭烏攻擊中斷運作 傳俄波羅的海港口恢復原油裝載
厄多安會晤澤倫斯基 商討能源航運安全與終結戰爭

厄多安會晤澤倫斯基 商討能源航運安全與終結戰爭

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼

把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯