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美傳考慮「轉調」援烏武器至中東 歐洲急了

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月11日在德國一處未公開的軍事訓練場，視察烏克蘭士兵操作「愛國者」防空飛彈系統的訓練情況。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月11日在德國一處未公開的軍事訓練場，視察烏克蘭士兵操作「愛國者」防空飛彈系統的訓練情況。(路透)

華盛頓郵報26日報導，三名知情人士透露，隨著美國對伊朗的戰爭持續消耗關鍵彈藥，五角大廈正考慮是否將原本提供給烏克蘭的武器轉調至中東。

「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫於2025年啟動，在川普政府大幅削減對烏克蘭直接安全援助後，仍由盟國出資購買美製武器，持續向基輔提供特定軍備。

在不到四周的戰事中，負責中東地區的美國中央司令部已打擊超過9000個目標。當前最搶手的彈藥之一為高端防空攔截飛彈，包括愛國者與終端高空防禦系統（THAAD，薩德）。美軍已從歐洲與東亞等地調動這類飛彈至中央司令部，以強化對伊朗無人機與彈道飛彈反擊的防禦。

知情人士表示，可能從烏克蘭轉調的武器，包括透過PURL計畫訂購的防空攔截飛彈。然而，在俄羅斯持續攻擊烏克蘭城市與基礎設施之際，這類飛彈同樣是基輔最迫切需要的裝備之一。

2名歐洲外交官表示，自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，歐洲各國開始擔心華府正迅速消耗現有彈藥，可能延遲自身訂單，並干擾透過PURL計畫向烏克蘭交付美國系統。其中一名外交官說：「他們真的在快速消耗彈藥，因此現在的問題是，他們還能透過這項協議提供多少。」

儘管一名歐洲官員表示，任何轉調決定只會影響未來一兩個月之後的交付，因為「已有部分裝備在運送流程中」，且美方尚未做出最終決定，但若最終進行轉調，仍將凸顯美國在對伊朗作戰中日益加劇的資源取捨壓力。五角大廈發言人在聲明中表示，國防部將「確保美軍以及盟友與夥伴擁有所需能力以戰鬥並取勝」，但拒絕進一步評論。

美國總統川普回應提問時，未正面說明是否會從烏克蘭轉調彈藥，但承認「我們一直都在這樣做」。他表示：「我們在其他國家也有這些裝備，例如德國和整個歐洲，有時會從一個地方調往另一個地方。」

一名知情人士表示，PURL的交付可能會持續，但由於美國正試圖補充自身及波斯灣盟友的庫存，未來提供的軍援內容可能不再包含防空能力。另一名人士說：「政策辯論在於要給烏克蘭多少。」並指出：「這是一個正在進行中的實際討論。」

目前尚不清楚美國對相關軍援的交付，究竟是延後補發，還是完全轉調他用。一名美國官員表示，在緊急軍事需求下，五角大廈可重新分配相關裝備，但須通知國會。

彈道飛彈 以色列 俄羅斯

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