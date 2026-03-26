我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

澤倫斯基：美施壓烏割讓頓巴斯 才提供安全保證

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基接受路透專訪時說，美國提議烏克蘭割讓頓巴斯地區，以換取安全保證。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基接受路透專訪時說，美國提議烏克蘭割讓頓巴斯地區，以換取安全保證。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)近日接受路透專訪時透露，美國針對烏克蘭和平協議所提出的安全保證，是以基輔當局將東部頓巴斯(Donbas)地區全部割讓給俄羅斯為前提。澤倫斯基指出，隨著美國目前心力放在與伊朗的衝突，川普正對烏克蘭施加壓力，試圖快速結束這場由俄羅斯2022年入侵、已持續四年的戰爭。

「中東局勢無疑對川普總統及其下一步行動產生了影響，」澤倫斯基表示，「遺憾的是，我認為川普總統仍選擇對烏克蘭方面施加更多壓力的策略。」

澤倫斯基重申，在達成任何和平協議後，國際夥伴必須提供強大的安全保證，來確保俄羅斯未來不會重啟敵對行動。他指出，目前仍有兩大核心問題懸而未決：誰來資助烏克蘭採購武器以維持軍事威懾力，以及若俄羅斯未來再次侵略，盟友具體將如何回應？

俄羅斯總統普亭堅稱，控制整個頓巴斯是其戰爭目標的核心，若無法在談判桌上取得，莫斯科將在戰場上奪取，但俄軍過去兩年的推進速度緩慢，軍事分析家指出，要征服整個頓巴斯可能需要耗費大量時間與人力，因為該區包含由烏軍重兵防守且高度防禦的「堡壘帶」(Fortress Belt)城市。澤倫斯基警告，撤軍將使該地區強大的防禦陣地落入俄國之手，進而損害烏克蘭乃至整個歐洲的安全。

他認為俄羅斯正盤算美國若因談判停滯而失去興趣，便會轉身抽離，但他質疑俄羅斯是否願意為了奪取尚未控制的約6000平方公里領土，再犧牲數十萬名士兵。澤倫斯基重申，唯有與川普、普亭舉行三方峰會才是解決領土與安全保證爭議、敲定和平協議的唯一途徑。

另外，儘管烏克蘭官員曾擔心美國會因伊朗衝突而中斷供應愛國者(Patriot)防空系統，但澤倫斯基向川普政府表達感謝，證實供應並未中斷。同時，烏克蘭也正在提升自產遠程飛彈與無人機的能力，以便反擊俄羅斯對烏克蘭的轟炸。

川普 俄羅斯 烏克蘭

上一則

埃及國民美食「口秀麗」 能源危機下實惠好夥伴

下一則

最新攔截失靈？伊朗飛彈頻破以色列空防 以軍回應了

延伸閱讀

澤倫斯基：俄羅斯向伊朗提供情資 將延長中東戰爭

澤倫斯基：俄羅斯向伊朗提供情資 將延長中東戰爭
澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略
美國聚焦中東 澤倫斯基盼華府不忘致力結束俄烏戰爭

美國聚焦中東 澤倫斯基盼華府不忘致力結束俄烏戰爭
俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕

俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
瑞士日內瓦拍攝的世衛組織總部。（新華社檔案照）

阿根廷正式退出世界衛生組織

2026-03-17 14:41
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭