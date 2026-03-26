澤倫斯基：美施壓烏割讓頓巴斯 才提供安全保證

烏克蘭總統澤倫斯基接受路透專訪時說，美國提議烏克蘭割讓頓巴斯地區，以換取安全保證。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)近日接受路透專訪時透露，美國針對烏克蘭和平協議所提出的安全保證，是以基輔當局將東部頓巴斯(Donbas)地區全部割讓給俄羅斯 為前提。澤倫斯基指出，隨著美國目前心力放在與伊朗的衝突，川普 正對烏克蘭施加壓力，試圖快速結束這場由俄羅斯2022年入侵、已持續四年的戰爭。

「中東局勢無疑對川普總統及其下一步行動產生了影響，」澤倫斯基表示，「遺憾的是，我認為川普總統仍選擇對烏克蘭方面施加更多壓力的策略。」

澤倫斯基重申，在達成任何和平協議後，國際夥伴必須提供強大的安全保證，來確保俄羅斯未來不會重啟敵對行動。他指出，目前仍有兩大核心問題懸而未決：誰來資助烏克蘭採購武器以維持軍事威懾力，以及若俄羅斯未來再次侵略，盟友具體將如何回應？

俄羅斯總統普亭堅稱，控制整個頓巴斯是其戰爭目標的核心，若無法在談判桌上取得，莫斯科將在戰場上奪取，但俄軍過去兩年的推進速度緩慢，軍事分析家指出，要征服整個頓巴斯可能需要耗費大量時間與人力，因為該區包含由烏軍重兵防守且高度防禦的「堡壘帶」(Fortress Belt)城市。澤倫斯基警告，撤軍將使該地區強大的防禦陣地落入俄國之手，進而損害烏克蘭乃至整個歐洲的安全。

他認為俄羅斯正盤算美國若因談判停滯而失去興趣，便會轉身抽離，但他質疑俄羅斯是否願意為了奪取尚未控制的約6000平方公里領土，再犧牲數十萬名士兵。澤倫斯基重申，唯有與川普、普亭舉行三方峰會才是解決領土與安全保證爭議、敲定和平協議的唯一途徑。

另外，儘管烏克蘭官員曾擔心美國會因伊朗衝突而中斷供應愛國者(Patriot)防空系統，但澤倫斯基向川普政府表達感謝，證實供應並未中斷。同時，烏克蘭也正在提升自產遠程飛彈與無人機的能力，以便反擊俄羅斯對烏克蘭的轟炸。