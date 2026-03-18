我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過敏季節提早到 專家：別等症狀發作才採取行動

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

西恩潘缺席奧斯卡 烏用遭炸火車打造小金人致意

中央社基輔17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭鐵路執行長Oleksandr Pertsovskyi（左）親自將這座以銀色金屬片切割而成的奧斯卡造型雕像送給西恩潘（右）。路透
烏克蘭鐵路執行長Oleksandr Pertsovskyi（左）親自將這座以銀色金屬片切割而成的奧斯卡造型雕像送給西恩潘（右）。路透

美國演員西恩潘在選擇前往烏克蘭而缺席15日的奧斯卡頒獎典禮後，獲贈1座象徵性的小金人，這個扁平版獎座是以遭俄羅斯軍隊襲擊受損的列車車廂金屬切割而成。

法新社報導，西恩潘（Sean Penn）強力支持基輔（Kyiv）當局，他憑藉反烏托邦劇情片「一戰再戰」（One Battle After Another）中的出色表現入圍本屆奧斯卡最佳男配角，但他選擇於頒獎典禮當天親赴烏克蘭，錯過親自領獎的機會。

西恩潘向來強力聲援烏克蘭，自俄全面入侵以來已多次訪烏，還共同執導一部關於總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的紀錄片，稱澤倫斯基為「友人」。

國營的烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）今天表示，即使西恩潘人在基輔，仍希望確保這位好萊塢明星能拿到某種形式的獎座。

烏鐵在社群媒體X發文表示：「西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，所以烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。」

▲ 影片來源：IG＠ukrainianrailways（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

該公司並發布一段影片，內容為執行長親自將這座以銀色金屬片切割而成的奧斯卡造型雕像送給西恩潘，並強調：「這座奧斯卡是由俄軍攻擊中受損的火車車廂金屬所製」，象徵著「堅韌不拔」。

西恩潘先前曾以「神祕河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度登上奧斯卡影帝，並於2022年造訪烏克蘭時將其中一座真的奧斯卡獎贈予澤倫斯基。

澤倫斯基今年2月曾告訴法新社說，「一戰再戰」是他最近看過的電影之一。

西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。路...
西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。路透

西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。圖...
西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。圖為該獎座背面的文字。路透

世報陪您半世紀

澤倫斯基 奧斯卡 社群媒體

上一則

全球1/5油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看

下一則

🎞️政府持續停擺「這些機場」恐被迫關閉…今日5件事

延伸閱讀

奧斯卡／「橫衝直闖」意外抱蛋 甜茶成最大遺珠

奧斯卡／「橫衝直闖」意外抱蛋 甜茶成最大遺珠
奧斯卡現場混亂全紀錄 鏡頭漏拍明星、琴聲蓋過致敬「大遺珠是他」

奧斯卡現場混亂全紀錄 鏡頭漏拍明星、琴聲蓋過致敬「大遺珠是他」
奧斯卡到手卻不在 西恩潘跑去見烏克蘭見總統「真朋友」背後原因曝光

奧斯卡到手卻不在 西恩潘跑去見烏克蘭見總統「真朋友」背後原因曝光
奧斯卡男配角缺席頒獎典禮 西恩潘在烏克蘭見澤倫斯基

奧斯卡男配角缺席頒獎典禮 西恩潘在烏克蘭見澤倫斯基

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20

超人氣

更多 >
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全

浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全
投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患