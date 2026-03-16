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俄趁尖峰時段襲基輔 稱挫敗烏克蘭大規模無人機攻擊

中央社基輔16日綜合外電報導
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俄羅斯16日罕見在白天空襲烏克蘭首都基輔，無人機殘骸墜落在市中心歷史悠久的獨立廣場（Maidan），爆炸聲不斷迴盪。圖為警方圍起封鎖線，守在無人機墜落地點。路透
俄羅斯16日罕見在白天空襲烏克蘭首都基輔，無人機殘骸墜落在市中心歷史悠久的獨立廣場（Maidan），爆炸聲不斷迴盪。圖為警方圍起封鎖線，守在無人機墜落地點。路透

俄羅斯今天罕見在白天空襲烏克蘭首都基輔，無人機殘骸墜落在市中心歷史悠久的獨立廣場（Maidan），爆炸聲不斷迴盪。俄方另宣稱成功挫敗烏方至少一年來最大規模的無人機攻擊。

法新社報導，烏克蘭空軍表示，這波發生於尖峰時段的空襲，是一次以「多種型號攻擊型無人機」進行的「不尋常」攻擊，並補充道，俄軍從昨晚至今天發射211架無人機，防空部隊擊落其中194架。

地方當局宣布，昨夜至今晨的攻擊共造成札波羅熱州（Zaporizhzhia）1人、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）2人死亡。

法新社記者在基輔市中心獨立廣場看到焦黑的無人機殘骸，以及一片烏黑的地面。十多年前，爭取民主的群眾曾在此地舉行示威，推翻了親克里姆林宮政府，也引發日後這場侵略戰爭。

基輔官方尚未說明墜落在獨立廣場的無人機型號。

官員表示，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭到轟炸，導致3人受傷，交通基礎設施受損。

另據路透報導，俄羅斯今天也說，上周末擊落250架飛向首都莫斯科的烏克蘭無人機。官員並稱這是至少一年來針對莫斯科的最大規模無人機攻擊。

俄羅斯航空監管單位表示，攻擊期間，莫斯科主要機場啟動航班限制措施，隨後予以解除。

目前並未傳出人員傷亡。

這些攻擊正值美國推動讓俄烏進行談判的努力，似乎已因美國聯手以色列對伊朗開戰而受阻。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，烏克蘭和平進程正逐漸失去動能，因為美國總統川普（Donald Trump）現將重心擺在伊朗，對烏克蘭失去興趣。

對此，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，俄方注意到相關報導，但抱持不同看法，「川普總統近期聲明頻頻提及烏克蘭，顯示情況恰恰相反」。

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以色列 俄羅斯 無人機

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