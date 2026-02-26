歐盟拒承諾烏2027年加入 美警告烏不得攻擊俄境美企

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
烏克蘭總統澤倫斯基近日提出希望烏克蘭能於2027年加入歐盟，但歐盟未給承諾；圖為烏克蘭頓涅茨克州前線城鎮，士兵們25日乘坐皮卡移動。(美聯社)
俄烏戰事邁入第5年，烏克蘭總統澤倫斯基日前再次希望烏克蘭能於2027年加入歐盟，憂心拖延恐讓俄羅斯未來有機會阻撓入歐進程，但歐盟執行委員會主席范德賴恩未對時間表作出承諾。

澤倫斯基會見范德賴恩與歐盟理事會主席柯斯塔。在三方聯合記者會上，范德賴恩表示烏克蘭正朝正確方向改革，終將成為歐盟成員，但進度取決於是否達成標準，「無法列出具體日期，但我們的支持是明確的。」

范德賴恩指出，自2022年戰事爆發以來，歐盟已向烏克蘭提供2000億歐元（約2700億美元）軍事與財政援助。針對先前承諾、總額約900億歐元的貸款計畫，儘管近日遇上阻攔，但承諾會用不同方式撥付。

她說，貸款將優先用於採購及建置國防設備，首批包括無人機與飛彈，盼在復活節前交付，並強化歐盟與烏國雙方軍工合作；另將聚焦能源措施。她表示，歐洲聯盟執行委員會已投資30億歐元、提供逾1萬1000台發電機，是烏克蘭目前能源援助最大捐贈方，未來將再投入1億歐元作即時支援，並推動總額9.2億歐元的能源計畫，以穩定供電。

美國也持續斡旋俄烏達成和平協議。澤倫斯基透露，最近一輪會談唯一進展，是俄烏軍方代表就停火後監督機制達成共識，並收到有望再次交換戰俘的正面訊號，但未透露具體人數。不過，俄方要求烏軍撤出仍掌控的東部頓巴斯地區，雙方尚未取得共識。

另據金融時報報導，烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜24日透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊可能波及美國經濟利益的俄羅斯境內目標。此舉標誌華府在俄烏戰爭中的立場出現轉變，從過去的堅定支持轉為劃設紅線，避免自身利益遭戰火波及。

烏方官員私下抱怨，川普政府對俄軍攻擊在烏美企相對沉默。基輔美國商會今年1月指出，戰爭期間有47%的在烏美國企業遭俄軍攻擊波及。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

