俄烏戰火4周年╱5關鍵時刻 布查大屠殺最駭人

編譯中心／綜合報導
俄軍於2022年春天在布查的大屠殺，駭人景象引發國際社會譴責。(路透資料照片)
俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，四年戰火造成數十萬人死亡、數百萬難民流離失所，是第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

中央社整理法新社報導俄烏戰爭五大關鍵轉折點：

●入侵開始(2022年2月24日)

2022年2月21日，俄總統普亭承認烏東部頓內茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Lugansk)地區獨立。三天後的黎明，普亭宣布對烏發動大規模軍事進攻，他稱是「特別軍事行動」，目的在讓烏克蘭「去納粹化」與「去軍事化」。

俄軍在烏克蘭南部與東北部迅速推進，但未能攻下首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在基輔領導抵抗行動。

歷經長達數個月的殘酷圍攻後，烏克蘭東南部港口城市馬立波(Mariupol)淪陷。接著，在白俄羅斯與土耳其舉行的首輪談判破裂。

●布查大屠殺(2022年春天)

俄軍撤離基輔郊區後，數百具遭處決的平民遺體被發現陳屍在布查鎮(Bucha)與周邊地區街道。烏克蘭指控俄軍犯下暴行。記者等多方目擊到駭人景象，引發國際社會譴責，並啟動首次戰爭罪調查。

一年後，國際刑事法院於2023年3月17日以涉犯戰爭罪為由，對普亭發出逮捕令，指控他「非法地」將被占領區的烏克蘭兒童「驅逐」至俄羅斯。

●烏克蘭反攻(2022年夏到2023年冬)

2022年夏，烏軍發動反攻。在西方盟友提供武器援助下，基輔收復東北部哈爾科夫(Kharkiv)大片地區與南部重鎮赫松(Kherson)。東部城市巴赫姆特(Bakhmut)爆發持久的血腥戰鬥，如今已成廢墟。

2023年6月，俄羅斯面臨威脅，瓦格納(Wagner)雇傭兵團發起叛變，隊伍一度進軍到莫斯科，但隨後撤退。兩個月後，瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)死於離奇空難。

2023年夏天，烏軍在南部與東部再度發動攻勢。

●俄軍在庫斯克緩慢推進(2024年)

2024年2月起，俄軍重掌前線主導權，奪下烏東數個據點。8月，烏軍跨越俄邊界，奪下西部庫斯克(Kursk)地區數百平方公里的土地。俄在北韓軍隊協助下，於2025年3月將烏軍逐出。

俄對烏領土發動連串攻擊，而美向基輔交付的愛國者(Patriot)防空飛彈與F-16戰鬥機卻無法反擊。

2024年11月21日，俄對烏發動能搭載核彈頭的新型中程彈道飛彈「榛樹」(Oreshnik)，擊中烏一座軍工廠。2026年1月，俄再度使用這款飛彈。

●川普施展外交手段(2025到2026年)

川普總統重返白宮，宣布他與普亭展開直接會談，震驚各界。

2月28日，川普在白宮與澤倫斯基爆發激烈口角，甚至揚言將切斷對烏克蘭的軍事援助。

川普對基輔與莫斯科均呈現搖擺不定的態度。11月，他提出烏克蘭計畫草案，內容包括烏克蘭割讓領土，以換取對基輔的安全保障，符合莫斯科的主要訴求。

俄為了持續施壓，發動連串攻擊，癱瘓烏能源網絡，數十萬民眾在寒冬中摸黑受寒。烏反擊攻打俄煉油廠。

外交磋商仍持續進行。2026年1月與2月，俄烏與美國談判人員先後在阿布達比和日內瓦會晤。莫斯科持續要求基輔撤離頓巴斯地區，烏視此為無法妥協的關鍵癥結點。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

俄烏戰火4周年╱從AI到星鏈 無人機重塑現代戰場

俄烏戰火4周年╱歐洲領袖齊聚基輔 澤倫斯基：普亭沒有贏

