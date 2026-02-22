俄軍打擊烏能源設施 烏克蘭多地大面積停電

我的頻道

新華社莫斯科/基輔22日電
俄軍夜間對基輔及周邊地區發動無人機與飛彈聯合攻擊，造成至少1人死亡。(歐新社)
俄羅斯國防部22日通報說，俄軍對烏克蘭軍工聯合體和能源基礎設施發動打擊。同日，烏克蘭國家電力公司稱烏多地出現大面積停電。

俄國防部說，俄軍還摧毀了烏軍一個物流中心和一個無人機及其部件的儲存點。俄防空系統擊落烏軍7枚美制「海馬斯」多管火箭炮系統發射的火箭彈、5枚制導航空炸彈和326架固定翼無人機。此外，俄軍還打擊了烏軍及外國雇傭兵的多處臨時部署點。

俄羅斯別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫·格拉德科夫22日在社交媒體上發佈消息說，烏軍使用無人機在別爾哥羅德州地區發動襲擊，造成一名平民死亡，一名平民受傷。

烏克蘭國家電力公司22日在社交媒體發文稱，截至當天上午，俄軍對烏能源基礎設施發動的新一輪空襲造成敖德薩州、基輔州、尼古拉耶夫州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、扎波羅熱州、波爾塔瓦州出現大面積停電。

烏總統澤倫斯基同日在社交媒體發文說，21日晚至22日凌晨俄對烏發射了近300架無人機和50枚導彈，主要目標是烏能源和鐵路設施。過去一周，俄軍向烏境內發射了超過1300架無人機和96枚導彈。烏克蘭急需能有效應對彈道導彈的防空系統。

另據基輔州州長卡拉什尼克22日在社交媒體發文稱，俄軍空襲造成該州1人死亡，另有15人受傷。

無人機 烏克蘭 德州

