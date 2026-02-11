川普設5月15日大限施壓烏克蘭 澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

烏克蘭總澤倫斯基1月25日赴維爾紐斯會晤立陶宛總統。(路透)

金融時報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票 。知情人士指出，川普政府施壓基輔須在5月15日前完成這兩項投票，否則美方擬提供的對烏安全保證可能生變。

知情相關規畫的烏克蘭與歐洲官員透露，澤倫斯基打算在俄羅斯侵烏滿4周年的2月24日，宣布將舉行總統大選及和平協議公投。

一名熟悉此事的西方官員說：「烏方強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。」民調顯示，澤倫斯基支持度仍高，但在戰爭疲乏與核心圈貪腐醜聞衝擊下，已不如4年前的高峰。

這些官員強調，選舉時間表和美方最後通牒都不太可能如期不變，仍取決於多個變動因素，包括是否能與俄羅斯總統普亭推進和平協議，以及澤倫斯基能否爭取到他認為公平且烏克蘭民眾能接受的協議。

目前俄烏在頓巴斯地區等關鍵領土議題上仍存在重大分歧。

金融時報指出，烏克蘭國會預期3月、4月加快修法，讓戰時也能投票；現行戒嚴規定下，烏克蘭不得舉行全國選舉。

西方官員並提到，為確保選舉結果受到國際監督機構認可，尤其不讓俄羅斯有藉口說選舉無效，投票率至少要達到站前登記選民的一半。

但專家警告，若戰時倉促辦選舉，在前線大軍部署、數百萬民眾流離失所的情況下，將衝擊投票正當性。基輔智庫OPORA董事會主席艾瓦佐夫斯卡（Olha Aivazovska）指出，選務工作最少要6個月；若未停火，俄羅斯更可能以無人機等手段干擾投票、威脅各地投票所，她直言這種情況「前所未見」。