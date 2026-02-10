紐時：俄軍將拿下烏克蘭3戰略市鎮 增加談判籌碼

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
俄國國防部去年12月1日釋出影片，據信顯示官兵在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克市舉起俄國國旗；路透無法核實拍攝時間和地點。路透
俄國國防部去年12月1日釋出影片，據信顯示官兵在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克市舉起俄國國旗；路透無法核實拍攝時間和地點。路透

紐約時報10日報導，俄羅斯軍隊一年多來在烏克蘭戰場苦戰，未能攻下任一座城市據點，但俄軍消耗戰就快取得成效。軍事專家和獨立戰場觀察單位指出，俄國看起來預計在未來幾周或幾個月內占領3處戰略要地，這將增加俄方的談判籌碼。

這3地分別是東南部札波羅熱州的胡里艾伯勒鎮（Huliaipole），以及烏東頓內次克州的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）、米爾諾格勒市（Myrnohrad）。占領這3座市鎮將使其俄國獲得城市據點，以便駐軍和並準備後勤工作以備未來進攻，也將在美國斡旋的和平談判取得新籌碼。

幾位專家說，鑒於俄軍過去一年推進緩慢，這些戰果不太可能迅速轉化為進一步領土擴張。但這將強化俄方論點，即俄國在烏國的地面推進儘管緩慢，卻勢不可擋，烏國不如現在就達成割地協議，好過日後在要血腥戰鬥中失去領土。

俄軍最具威脅性的攻勢發生札波羅熱州。根據幾個獨立團體提供的戰場地圖及在該地區作戰的烏國軍官，胡里艾伯勒鎮在近年戰事曾是穩定當地部分戰線的要地，但現在幾乎完全被俄軍控制。

在頓內次克州，烏軍重點是守住波克羅夫斯克、米爾諾格勒兩市。儘管俄軍為此付出傷亡，但莫斯科相信能在消耗戰中勝過基輔，並依靠不斷招募新兵來補充兵力。俄國已多次向兩市增派兵力，目前烏軍在兩市僅剩郊區幾個小部分地區仍在與俄軍爭奪。

若俄國完全占領這些城市，就可用來讓無人機操作員藏身，並利用當地公路和鐵路來簡化後勤。軍事專家說，占領波克羅夫斯克、米爾諾格勒將為俄國提供跳板，使其能向北推進，追求占領頓內次克州全境的目標。莫斯科目前已控制頓州約4分之3領土。

一個主要目標可能是康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。在頓州一條由城市組成的最後主要防線，康斯坦丁諾夫卡是其南邊門戶；一旦失守，幾乎所有更北部城市都將進入俄國無人機打擊範圍，莫斯科也將能進入連接這些城市的關鍵道路。

俄國 頓內次克 無人機

