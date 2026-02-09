俄羅斯高階將領遭槍擊 當局控烏克蘭幕後指使

俄羅斯中將阿列克謝耶夫2023年6月在不知名地點參與俄國國防部和參與俄烏戰爭志願軍指揮官的簽約儀式，並發表談話。（路透）

俄羅斯 聯邦安全局今天表示，涉嫌槍擊俄國軍事情報高階將領阿列克謝耶夫的男子，已供認是奉烏克蘭 安全局的命令行事。

路透報導，烏克蘭方面否認涉及6日俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）中將暗殺未遂案。這名將領在接受手術後已恢復意識。

俄羅斯當局指出，涉案的槍手是一名在烏克蘭出生的俄羅斯公民科爾巴（Lyubomir Korba），他自杜拜被引渡回俄羅斯後接受訊問，另一名疑似共犯瓦辛（Viktor Vasin）也已接受訊問。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中指出，科爾巴和瓦辛「承認罪行」，並交代槍擊細節，還說這項行動是受烏克蘭安全局（SBU）指使所為。

俄羅斯聯邦安全局未提供證據，路透無法立即查證，2名嫌疑人在俄羅斯羈押期間也聯繫不上。烏克蘭安全局對於俄方的聲明暫無回應。

俄羅斯聯邦安全局表示，科爾巴2025年8月在烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）被烏克蘭安全局吸收，隨後在基輔接受訓練，每月以加密貨幣領薪。他若殺害阿列克謝耶夫，烏克蘭安全局承諾支付他3萬美元報酬。