澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

烏克蘭 總統澤倫斯基 7日說，美方除了希望烏俄衝突在6月前結束，還首度提出本周主辦烏俄會談。川普總統6日在「空軍一號」專機上聲稱，美方當天和俄烏舉行「非常非常好的會談，可能會有事發生」。但他未多做詳述。

美國最近雖居間俄烏在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行會談，但仍未能就烏東頓巴斯領土的問題達成折衷方案。

澤倫斯基提到，美國首次提議烏俄談判團隊在一周後於美國會談，地點可能在邁阿密；美方表達希望在6月前、今年夏季前完成一切工作，「他們可能按這個時間表對烏俄施壓」。

澤倫斯基還說，比起俄羅斯，烏克蘭被要求做出更多讓步，但他不能容忍華府與莫斯科背著基輔達成協議，尤其攸關烏克蘭主權的問題。他並透露，對自2022年起就遭俄方占領的烏東札波羅熱核電廠控制權問題，烏俄也還未能達成「共識」。

俄又大規模空襲 烏全境輪流停電

另，澤倫斯基在社媒指，俄軍7日動用400多架無人機與約40枚飛彈對烏克蘭發動新一波空襲，正進行搜救和復原；俄方這波空襲的主要目標為烏克蘭電網、發電設施及配電系統。他譴責俄方原本能選擇「真正的外交手段」，卻又一次襲擊烏克蘭。

烏克蘭核電站已降低發電量，全烏各地實施緊急輪流停電。烏克蘭空軍7日也在社媒指稱，自6日晚間至7日凌晨，俄方對烏克蘭發動的空襲中包含兩枚「鋯石」高超音速(極音速)飛彈。當地開始降溫，根據天氣預報，接下來幾天恐降至攝氏零下14度。

由於俄羅斯攻擊烏克蘭的水電設施，烏克蘭許多住宅停水停電且沒有暖氣。圖為受災戶用手電筒爬上公寓樓梯，回到他位於12樓的住家。(路透)

航班追蹤服務網站FlightRadar24在7日表示，波蘭 東南部空域近幾小時因「非計畫的軍事活動」而再度關閉。FlightRadar24在社媒寫道，由於北約(NATO)飛機在這塊區域行動，造成波蘭盧布林機場無法進入。然而，波蘭當局同日指出，鑒於俄國襲擊烏克蘭境內目標，導致波蘭毗鄰烏克蘭的兩座城市機場關閉，以策安全。