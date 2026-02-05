美斡旋第2輪和談 俄放話：烏談判不讓步將繼續攻打

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。(路透)
圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。(路透)

在美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行為期兩天的第2輪和平談判，莫斯科當局首日會談要求基輔接受俄國提出的條件，否則將持續推進這場近4年的侵略行動。此外，烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏克蘭士兵在對俄戰爭中的陣亡人數，估計為5.5萬人，他稱這次會談至關重要，烏克蘭的夥伴必須加大對莫斯科施壓。

中央社引述法新社報導，烏克蘭首席談判代表表示，華府斡旋的第2輪和平會談已經登場。烏克蘭代表團團長烏梅洛夫(Rustem Umerov)4日在社群媒體發文證實：「新一輪會談已在阿布達比舉行。」他還說，基輔的代表團尋求「達成一場公平且持久的和平」。

然而，就在新一輪會談登場之際，克里姆林宮4日表示，在烏克蘭同意莫斯科提出的談判條件以前，俄方將繼續推進這場侵略行動。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴媒體：「在基輔政權做出適當決定以前，特別軍事行動將持續進行。」

會談登場以前，俄軍對烏克蘭能源網發動大規模無人機與飛彈襲擊，造成大批民眾在嚴寒中無電力與暖氣可用。克里姆林宮的強硬措辭，加上軍事施壓，恐讓這場新一輪會談蒙上陰影。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)3日指出，俄國攻擊基輔的能源系統「證實了莫斯科的態度未曾改變：他們繼續把賭注押在戰爭與摧毀烏克蘭上，並未認真看待外交」。他表示烏克蘭的談判代表團將據此調整策略。

然而，美國總統川普(Donald Trump)表示，俄國總統普亭(Vladimir Putin)曾承諾1周不襲擊基輔或關鍵能源設施，而他「信守承諾」。川普還說，他希望普亭結束這場戰爭。

另據香港01報導，烏克蘭總統澤倫斯基4日在法國電視二台的採訪中稱，烏克蘭士兵在對俄戰爭中的陣亡人數，估計為5.5萬人，當中包括職業軍人和義務兵。但除此以外，還有「大量人員」被官方認定為失蹤。

澤倫斯基在晚間視像講話中表示，這次會談至關重要，必須促成真正的和平，而不是給俄羅斯提供繼續戰爭的新機會。他表示，烏克蘭的夥伴必須加大對莫斯科施壓。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

