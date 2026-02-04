北約祕書長訪基輔空襲警報大作 批俄未認真尋求和平

我的頻道

編譯中心／綜合3日電
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）3日訪問烏克蘭首都基輔。(路透)
北大西洋公約組織(NATO)祕書長呂特3日抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯稍早於夜間對烏發動大規模攻勢，顯示莫斯科並未認真尋求和平。就在呂特訪問期間，基輔空襲警報仍大作。

根據烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)及其他官員，俄羅斯夜間向烏克蘭發射70多枚飛彈及450架無人機，這是俄軍這個冬天發射最多飛彈的單一攻擊，造成基輔數十萬人的暖氣與電力中斷，而當地目前氣溫低於攝氏零下20度。

中央社引述法新社報導，呂特(Mark Rutte)在烏克蘭國會演講時說道：「俄羅斯昨晚那樣的襲擊，並未展現追求和平的認真態度。」

路透報導，呂特也談到要達成俄烏終戰和平協議，勢必得做出艱難抉擇。

他還提到，「烏克蘭優先需求清單」(PURL)武器採購計畫目前供應烏軍約9成的防空飛彈。

「基輔獨立報」(The Kyiv Independent)報導，根據烏克蘭總統府，呂特與澤倫斯基一同在基輔的獨立廣場(Maidan Nezalezhnosti)悼念陣亡烏軍將士，並敬獻追思蠟燭。

就在呂特訪問烏克蘭首都基輔期間，基輔仍發布空襲警報，示警可能遭遇俄羅斯飛彈攻擊。烏克蘭空軍表示，當地面臨「彈道(飛彈)威脅」。

烏克蘭和俄羅斯準備本周召開另一輪會談，以終結俄軍全面侵略烏克蘭的戰爭。烏克蘭、美國及俄羅斯代表預定本月4日至5日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比會晤。

此外，歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)的發言人畢紐(Paula Pinho)3日宣布，俄烏戰爭本月將滿4年之際，范德賴恩也將訪問烏克蘭。

畢紐告訴記者：「這將再次展現歐盟對烏克蘭的支持，以及我們面對俄羅斯持續侵略行徑的決心與團結。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（左）3日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（右）...
