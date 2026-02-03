寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉

烏克蘭基輔3日氣溫低於零度，由於俄羅斯最近襲擊民用基礎設施，導致當地電力和供暖中斷，社區民眾排隊領取世界中央廚房捐贈的免費湯。(路透)

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普 日前證實，曾親自請求俄羅斯 總統普亭 ，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭也表示同意。然而，就在俄烏美三方即將於阿布達比舉行會談前夕，俄軍仍重啟大規模空襲。烏克蘭總統澤倫斯基3日指控俄方違反協議，但川普則表示，普亭所承諾的停火期限確實僅到2月1日。

衛報報導，澤倫斯基表示，基輔夜間氣溫驟降至攝氏零下20度之際，俄羅斯發動一次大規模且「刻意」的攻擊，動用創紀錄的71枚彈道飛彈與450架無人機，目標直指能源基礎設施；基輔超過1,000棟住宅建築於3日無法供暖。

澤倫斯基表示，俄羅斯已違背川普所稱、由他本人向普亭提出的請求；川普當時表示：「他同意這麼做。我得告訴你，那非常好。」澤倫斯基並指出，俄羅斯利用這段短暫的戰鬥暫停時間囤積武器。他說：「不是俄羅斯現在相信一周只有不完整的4天，而不是7天，就是他們真的只押注戰爭，等待這個冬天最冷的日子。」

依據烏克蘭的說法，停火本應持續到6日。澤倫斯基強調：「我們相信，這次俄羅斯的攻擊明顯違反美方所討論的內容，而且必須要有後果。」不過，克里姆林宮隨後宣布，停火只會持續到2月1日。

川普在白宮答覆提問時表示，普亭同意的協議已於1日到期。「協議就是從周日到周日，一到期就重新開打，昨晚狠狠打了他們。」他說，普亭履行了承諾，「我們會接受任何情況，因為那裡真的、真的很冷，但協議就是到周日為止，確實是從周日到周日。」

被問及是否感到失望時，川普回應說，他希望普亭結束這場戰爭。