我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

頓巴斯成和談焦點 烏克蘭民調：52%反對割地

中央社／基輔2日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為在烏克蘭東部頓巴斯作戰的烏軍。(路透)
圖為在烏克蘭東部頓巴斯作戰的烏軍。(路透)

俄烏和談中最具爭議的條款之一為是否割讓烏東頓巴斯地區，雙方至今歧見仍深。烏克蘭最新民調顯示，逾半數民眾不接受撤出頓巴斯以換取西方安全保障，另有約4成人認為戰事不會於今年結束。

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology，KIIS）於1月23日至29日以電話訪問1003名烏克蘭民眾，調查其對割讓頓巴斯（Donbas）及俄烏戰事前景的看法。

調查結果顯示，對於烏軍撤離整個頓巴斯地區，包括目前仍由烏軍控制的土地並交由俄羅斯，以換取美國與歐洲提供安全保障，有52%受訪者認為「完全不可接受」，31%表示「雖然困難但可接受」，9%則認為「可輕易接受」。目前俄羅斯已控制盧甘斯克（Luhansk）全州及頓內茨克（Donetsk）州大部分地區。

俄烏雙方預計在美國參與下，於4日展開第2輪會談，討論如何終戰。不過，調查顯示，僅20%受訪者認為戰事可於今年上半年結束，18%認為將於下半年終戰，另有43%認為戰事將延續至2027年以後。

此外，有65%受訪者表示仍可忍受戰事持續，比例與過去11個月相近。對於無法忍受者，29%指出主因為戰事造成生靈塗炭，憂慮親友安全與健康；17%擔心房屋及建築毀損；另有17%關注經濟衝擊，如就業與通膨問題，也有人提及心理壓力與貪腐等疑慮。

KIIS執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，儘管俄羅斯近日加強攻擊烏克蘭能源設施，使民生處境更加艱困，調查結果顯示社會氛圍並未因此動搖，多數民眾仍支持持續抵抗，未見支持「無條件和談」的趨勢。

他指出，戰事初期烏克蘭已向國際社會證明能抵禦俄羅斯這支強大軍隊，去年也顯示即使在美國未全面支持下仍可持續作戰。今年雖面臨嚴冬考驗，烏克蘭社會仍展現韌性與相對樂觀態度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，頓巴斯領土議題是目前美烏之間最後一項尚待解決的問題。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則多次重申，要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，否則俄方將以武力奪取。

澤倫斯基上月與英國、法國領袖簽署聲明，雙方表達有意在停火後派遣部隊進駐烏克蘭，並參與由美國主導的停火監控與驗證機制，作為安全與軍事保障的一環。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

法國總理挺過不信任投票 2026年預算案終於過關

延伸閱讀

烏美俄第2輪三方會談4日登場 預料將聚焦領土問題

烏美俄第2輪三方會談4日登場 預料將聚焦領土問題
美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益
美俄烏三方會談下一輪2/4登場 華府：非常接近促成協議

美俄烏三方會談下一輪2/4登場 華府：非常接近促成協議
澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺