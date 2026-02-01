拒絕割讓頓巴斯 澤倫斯基：和平協商須帶成效

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社資料照片）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭正等待美國進一步消息，期待下周舉行新一輪結束烏俄戰爭的和平談判。

澤倫斯基在每晚視訊談話中似乎暗示，原訂明天在阿聯阿布達比（Abu Dhabi）舉行的美俄烏三國官員第二輪會談已被推遲。

澤倫斯基說：「我們與美方保持聯繫，正等待進一步會議的具體細節。」

「烏克蘭已準備好以各種形式參與協商。重點是會談必須帶來成效，而且必須如期舉行。我們期待下周舉行會議，現正積極準備中。」

上月30日、31日烏克蘭和俄羅斯 代表團在阿布達比舉行了首次面對面會談，就川普總統力推的方案展開磋商。雙方原訂明在阿布達比天繼續會談。

美國特使威科夫（Steve Witkoff）今天率領代表團在佛羅里達州與克里姆林宮特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行會談，並表示協商「具有成效與建設性」。

威科夫特別指出，領土問題是談判能否取得進展的關鍵；而對莫斯科（Moscow）所提要求烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區，包括俄軍尚未控制的區域，對此基輔（Kyiv）已經拒絕。