烏克蘭聯手SpaceX 防堵俄軍利用星鏈操控無人機

烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機。(路透)

烏克蘭 國防部長29日表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯 利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機 。此前基輔當局指出，在俄軍發動攻擊的長程無人機殘骸中發現星鏈設備。

路透報導，一名烏克蘭官員日前在社群媒體發布照片，展示俄軍長程無人機殘骸上裝有星鏈終端機，並指俄羅斯可能利用該系統導引無人機在27日襲擊一列烏克蘭客運列車。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示：「我們感謝SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）以及馬斯克（Elon Musk）本人的迅速回應，並著手處理此一現狀。」

他強調：「西方技術必須持續協助民主世界並保護平民，而非被用於恐怖主義或摧毀和平城市。」SpaceX目前尚未置評。

2022年俄羅斯發動全面入侵初期，應基輔當局請求，馬斯克啟動了烏克蘭境內的星鏈服務。儘管馬斯克隨後因對戰爭的立場與烏國官員發生摩擦，但烏軍仍高度依賴數萬台星鏈終端機進行戰場通訊與無人機操控。

SpaceX曾於2024年2月在社群媒體發文澄清，該公司未向俄羅斯銷售或運送星鏈設備。

然而，總部位於美國的「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，已有報導顯示俄軍自2024年9月起，開始使用配備星鏈系統的「見證者」（Shahed）長程無人機。

此外，克里姆林宮30日說，俄羅斯總統普亭已同意美國總統川普的個人請求，將暫停攻擊基輔直到2月1日，以創造和平談判的「有利條件」。

目前尚不清楚培斯科夫所說的「基輔」僅指烏克蘭首都本身，還是泛指整個國家。基輔在烏克蘭戰爭期間遭到俄羅斯空襲，導致數百戶棟公寓失去暖氣和電力供應。