金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤

中央社基輔27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

金融時報今天報導，美國總統川普政府已向烏克蘭指出，美國對烏克蘭的安全保證，取決於烏方是否同意一項內容很可能要求將頓巴斯地區割讓俄羅斯的和平協議。白宮官員駁斥不實。

「金融時報」（Financial Times）引述8名知情人士說法報導，華府也指出，如果基輔當局同意從東部現由烏克蘭掌控的地區撤軍，美國可能提供更多武器以強化烏克蘭和平時期的軍隊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日曾說，美國對烏克蘭提供安全保證的文件「百分之百準備就緒」，基輔當局現正等待確定簽署的時間和地點。

澤倫斯基一再強調，任何終結戰爭的和平協議都必須維護烏克蘭領土完整。

一名烏克蘭高層官員告訴金融時報，烏克蘭愈來愈不確定美國是否會承諾提供安全保證，稱美國「每當可以簽署安全保證文件時就會止步」。

基輔當局希望先確定獲得安全保證。然而知情人士透露，美國認為烏克蘭必須放棄東部頓巴斯（Donbas）地區才能結束戰爭，而且並未施壓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）放棄這項要求。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說：「這完全不實，美國在和平進程中的唯一角色是促成雙方達成協議。」

她還說：「金融時報讓惡意人士匿名散布謊言，破壞和平進程，實在令人遺憾。阿布達比（Abu Dhabi）周末舉行歷史性三方會談後，和平進程正處於良好狀態。」

一名熟悉美方立場人士告訴金融時報，華府「並未試圖強迫烏克蘭做出任何領土讓步」，並說安全保證取決於雙方同意達成和平協議，但和平協議的內容由俄羅斯和烏克蘭決定。

塔斯社（TASS）在阿布達比周末談判後報導，俄國克里姆林宮昨天表示，領土問題仍是任何終結俄烏戰爭的協議中核心議題。

