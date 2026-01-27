金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

金融時報今天報導，美國總統川普政府已向烏克蘭 指出，美國對烏克蘭的安全保證，取決於烏方是否同意一項內容很可能要求將頓巴斯地區割讓俄羅斯 的和平協議。白宮官員駁斥不實。

「金融時報」（Financial Times）引述8名知情人士說法報導，華府也指出，如果基輔當局同意從東部現由烏克蘭掌控的地區撤軍，美國可能提供更多武器以強化烏克蘭和平時期的軍隊。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）25日曾說，美國對烏克蘭提供安全保證的文件「百分之百準備就緒」，基輔當局現正等待確定簽署的時間和地點。

澤倫斯基一再強調，任何終結戰爭的和平協議都必須維護烏克蘭領土完整。

一名烏克蘭高層官員告訴金融時報，烏克蘭愈來愈不確定美國是否會承諾提供安全保證，稱美國「每當可以簽署安全保證文件時就會止步」。

基輔當局希望先確定獲得安全保證。然而知情人士透露，美國認為烏克蘭必須放棄東部頓巴斯（Donbas）地區才能結束戰爭，而且並未施壓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）放棄這項要求。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說：「這完全不實，美國在和平進程中的唯一角色是促成雙方達成協議。」

她還說：「金融時報讓惡意人士匿名散布謊言，破壞和平進程，實在令人遺憾。阿布達比（Abu Dhabi）周末舉行歷史性三方會談後，和平進程正處於良好狀態。」

一名熟悉美方立場人士告訴金融時報，華府「並未試圖強迫烏克蘭做出任何領土讓步」，並說安全保證取決於雙方同意達成和平協議，但和平協議的內容由俄羅斯和烏克蘭決定。

塔斯社（TASS）在阿布達比周末談判後報導，俄國克里姆林宮昨天表示，領土問題仍是任何終結俄烏戰爭的協議中核心議題。