俄國菁英大學6.8萬獎金誘學生從軍 專家1觀察轟欺騙

俄羅斯聖彼得堡民眾26日走過一塊電子螢幕，螢幕上正在播放俄羅斯軍隊無人系統部隊的合約兵役廣告，廣告中包含獎金詳情和聯絡方式。(路透)

俄羅斯 媒體報導，一些俄國 知名高等教育院校正提供豐厚獎金，來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙手法，將年輕學子推入戰火。

美國「紐約郵報」（New York Post）引述「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯首都莫斯科最頂尖大學之一高等經濟大學（HSE）證實，他們正與俄國各地其他高等教育機構鼓勵學生入伍，承諾提供520萬盧布（約6.8萬美元）獎金。

據莫斯科時報報導，學生收到的招募資訊是簽約一年任職俄羅斯軍隊無人機單位，執勤地點遠離烏克蘭 戰場前線；但俄國良政團體指出，這些學生會被不實宣傳所騙，他們很可能被推到前線。

俄羅斯「良心拒服兵役者運動」律師克利加在社群平台Telegram發文表示，簽約的學生實際上可能會身處前線，「包括成為突擊部隊成員」。

他指出，根據俄羅斯強人總統普亭在2022年全面侵略烏克蘭初期頒布的軍事動員令，所有俄國軍約都是無期限的。

莫斯科時報報導，包括莫斯科物理科技學院（MIPT）、西伯利亞聯邦大學（Siberian Federal University）和貝爾哥羅德州立科技大學（Belgorod State Technological University），也都參與類似誤導人的募兵行動。

另據路透報導，烏克蘭、美國與俄羅斯上周末在阿布達比召開三方會談後，俄國克里姆林宮26日重申，烏國讓渡整個頓巴斯（Donbas）領土對俄方仍是達成和平協議的根本前提。

普亭一再表示，除非烏克蘭願在和平協議中放棄整個頓巴斯地區，否則俄國將以武力奪取。俄軍目前掌控頓巴斯地區約九成土地。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫說：「這不是秘密，這是我們一貫的立場，也是我們總統的立場。作為安克拉治方案的一部分，領土議題對俄方具有根本重要性。」

根據親近克里姆林宮的消息人士，所謂安克拉治方案，是俄方稱美國總統川普與普亭去年8月在阿拉斯加峰會達成的共識。同一消息來源指出，這項提議設想烏克蘭將把整個頓巴斯讓給俄羅斯，並凍結東部跟南部其他現行前線，作為俄烏兩國日後達成任何和平協議的前提。

不過烏克蘭一再強調，不會交出俄羅斯未能在戰場上奪取的領土。

烏美俄三國會談尚未達成協議，預計下周末召開更多磋商。根據一名美國官員的說法，在阿聯舉行的三方會談將於2月1日重啟。