三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

編譯高詣軒、茅毅／綜合24日電
俄羅斯無人機攻擊烏克蘭重要能源設施，導致全市多個地區斷電、停水與暖氣中斷。圖為23日基輔居民們在政府人道援助站的帳篷內領取熱食和取暖。（路透）
美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進一步的會談。烏克蘭總統澤倫斯基當天在社媒X發文說，這兩天對話具建設性，討論很多事，聚焦結束戰爭的潛在條件，烏方準備好最快本周參與後續會談。

澤倫斯基也說，美方提到將停戰條件正式化的潛在框架一事。烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫的發言人證實會談24日結束；消息人士報導，俄烏未來一周將在阿布達比再舉行會談。

阿聯政府發言人24日說，俄烏官員在會談「直接交流」，會上氣氛正面且具建設性，聚焦美方所提俄烏和平框架的懸而未決要素。俄羅斯外交部說，莫斯科對持續對話保持開放。俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA）同日報導，俄方代表團會後返回飯店，美方代表團則前往機場。

24日是第二天議程，但俄軍夜間仍對烏克蘭發動襲擊，基輔譴責莫斯科此舉等於是「對談判桌的攻擊」。基輔市軍事管理局局長特卡欽科說，俄羅斯這波攻勢造成至少1人喪生、31人受傷。

烏克蘭外長西比哈在社媒X寫道，當三國代表團在阿布達比會談，以推動美國領導的烏克蘭和平進程，俄國總統普亭卻冷酷無情地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不只擊中我們的人民，也擊中談判桌」。烏克蘭總統澤倫斯基也指稱，俄軍趁夜共發射逾370架攻擊無人機及21枚各式飛彈。

烏克蘭當局指出，在斷電的情況下，該市達80萬人因此處於約攝氏零下10度。

