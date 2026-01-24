我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭外交部長西比哈。(美聯社資料照)
烏克蘭外交部長西比哈。(美聯社資料照)

俄烏戰爭爆發將近4年之際，烏克蘭、美國和俄羅斯代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的終戰會談今天邁入第2天，但俄軍仍於夜間發動致命襲擊，基輔當局譴責這形同轟炸談判桌。

法新社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體X平台發文寫道：「為和平付出努力？在阿聯舉行三方會談？外交？對烏克蘭人而言，這不過又是一個經歷俄羅斯恐怖行徑的夜晚。」

西比哈表示，當烏美俄三國代表團在阿布達比會面，以推動美國領導的和平進程，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻冷酷地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不僅擊中我們的人民，也擊中談判桌」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄軍於夜間發射「超過370架攻擊無人機和21枚各式飛彈」。

美聯社報導，俄羅斯這波攻勢至少導致烏克蘭1人喪命、31人受傷。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）的發言人證實，今天的第2輪三方會談已結束。俄羅斯官媒也報導，俄國代表團已返回下榻飯店。

烏克蘭、美國與俄羅斯官員昨天在阿聯展開安全會談，這是俄烏戰爭自2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。

根據澤倫斯基，烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）領土議題目前是美烏之間最後一項尚待處理的問題。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

日本眾院解散後首場論戰 高市強調「自我防衛決心」

下一則

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

延伸閱讀

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國
澤倫斯基批台 學者：注意是為爭取中國介入調停烏俄僵局

澤倫斯基批台 學者：注意是為爭取中國介入調停烏俄僵局
空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜
烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態