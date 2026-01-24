烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

烏克蘭外交部長西比哈。(美聯社資料照)

俄烏戰爭爆發將近4年之際，烏克蘭 、美國和俄羅斯 代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的終戰會談今天邁入第2天，但俄軍仍於夜間發動致命襲擊，基輔當局譴責這形同轟炸談判桌。

法新社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體X平台發文寫道：「為和平付出努力？在阿聯舉行三方會談？外交？對烏克蘭人而言，這不過又是一個經歷俄羅斯恐怖行徑的夜晚。」

西比哈表示，當烏美俄三國代表團在阿布達比會面，以推動美國領導的和平進程，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻冷酷地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不僅擊中我們的人民，也擊中談判桌」。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）指出，俄軍於夜間發射「超過370架攻擊無人機和21枚各式飛彈」。

美聯社報導，俄羅斯這波攻勢至少導致烏克蘭1人喪命、31人受傷。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）的發言人證實，今天的第2輪三方會談已結束。俄羅斯官媒也報導，俄國代表團已返回下榻飯店。

烏克蘭、美國與俄羅斯官員昨天在阿聯展開安全會談，這是俄烏戰爭自2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。

根據澤倫斯基，烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）領土議題目前是美烏之間最後一項尚待處理的問題。