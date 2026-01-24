澤倫斯基批台 學者：注意是為爭取中國介入調停烏俄僵局

我的頻道

記者李人岳／台北即時報導
澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇年會。(歐新社)
澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇年會。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基批評台灣出口支援俄羅斯，引發台灣戰略學者反嗆，烏克蘭應該為協助中國的軍工科技發展道歉。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中國的太空、火箭和燃機渦輪主機技術都來自烏克蘭的協助，他提醒，澤倫斯基此次不無可能藉批評台灣的舉動，爭取中國介入調停烏俄僵局，台方要注意提防。

林穎佑指出，除了瓦良格號之外，包括中國的殲十五系列艦載戰鬥機等，中國一連串太空科技、火箭科技，船舶與戰車使用的燃氣渦輪引擎等先進科技，都得到來自烏克蘭的許多協助，除了提供圖紙外，中國也引進相當多烏克蘭籍科學家作為顧問，促進中國在將軍工科技領域的長足進展。目前中國海軍主力的052、055系列驅逐艦，所使用的CGT25000燃氣渦輪主機，便是由中共出資、烏克蘭技術合作。

林穎佑分析，從歷史脈絡看，烏克蘭的確給予中國相當多的協助，但以當前的國際情勢來看，中國絕對是站在俄羅斯的一邊。站在台灣的角度，台灣與國際上有非常多國際貿易活動，出口相當多各類產品與技術到各國，例如民用無人機和新型工具等，也不一定知道最終的使用對象。

他提醒，澤倫斯基此次不無可能藉著批評台灣的舉動，爭取中國的關注與支持，甚至進一步介入調停烏俄之間的僵局，這也是台方要注意提防的。

烏克蘭 澤倫斯基 太空

