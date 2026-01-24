我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

編譯中心／綜合23日電
澤倫斯基日前在瑞士達沃斯與美國總統川普會面，討論烏東局勢與終戰相關議題。（美聯社）
澤倫斯基日前在瑞士達沃斯與美國總統川普會面，討論烏東局勢與終戰相關議題。（美聯社）

烏克蘭、美國與俄羅斯官員23日在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。烏克蘭總統澤倫斯基表示，頓巴斯領土議題將是目前美烏之間最後一項尚待處理的問題。

烏克蘭、美國與俄羅斯代表團在阿布達比（Abu Dhabi）舉行會談，預計談判將持續至24日。基輔現正承受日益升高的美國壓力，要求其達成和平協議；莫斯科則堅持，當烏克蘭讓出整個東部工業區頓巴斯後，俄軍才會停止戰鬥。

澤倫斯基指出，烏方派出國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫、總統府幕僚長布達諾夫及格納托夫中將與會。

他表示，另有武裝部隊總司令赫納托夫、國防部情報總局副局長斯基比茨基等軍方與情報單位代表加入會談。澤倫斯基說，將持續與代表團保持聯繫掌握進度，並適時向歐盟領袖進行簡報。

澤倫斯基也提到，他日前在瑞士達沃斯與美國總統川普會面，討論烏東局勢與終戰相關議題。他並指出，雙方也談及美國提供額外愛國者飛彈防空系統，期盼能獲得正面回應。

澤倫斯基重申，儘管仍有細節需釐清並補充相關文件，整體安全保障架構已大致就緒。他說，目前正等待川普確定落實的時間與地點，「決定權在他手上」。

至於計畫於俄烏停火後，向基輔提供重建及復甦長期支援的「繁榮計畫」相關協議文件，澤倫斯基表示仍在準備中。英國金融時報報導指出，歐洲多國與華府在格陵蘭及「和平理事會」相關安排上出現重大歧見，導致總額約8000億美元的協議延宕。

另據路透報導，三方會談之際，俄軍正加劇打擊烏克蘭能源系統。這些空襲已導致基輔等多座大城市停電、供暖中斷，使烏克蘭陷入這場四年戰爭中最嚴重的能源危機。

烏克蘭最大民營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）指出，情勢正逼近「人道災難」，烏克蘭需要一項能停止對能源設施攻擊的停火協議。

俄羅斯表示，希望透過外交途徑解決問題，但只要談判解方難以達成，莫斯科就會持續以軍事手段推進目標。

阿聯酋總統（右四）在阿聯酋主辦的美國、俄羅斯和烏克蘭三方會談期間，於23日在阿聯...
阿聯酋總統（右四）在阿聯酋主辦的美國、俄羅斯和烏克蘭三方會談期間，於23日在阿聯酋會見烏克蘭、美國、俄羅斯三方代表。(歐新社)

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

日本眾院解散16天後投票 「萬歲三唱」零落曝高市困境

下一則

歐洲7國民調：51%認為川普是敵人 僅8%視為友人

延伸閱讀

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜
烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧
澤倫斯基達沃斯演說痛批歐盟 稱美國安全保證已就緒

澤倫斯基達沃斯演說痛批歐盟 稱美國安全保證已就緒
澤倫斯基：美烏俄首次三方會談預定23與24日在阿聯舉行

澤倫斯基：美烏俄首次三方會談預定23與24日在阿聯舉行

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星