烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

澤倫斯基日前在瑞士達沃斯與美國總統川普會面，討論烏東局勢與終戰相關議題。（美聯社）

烏克蘭 、美國與俄羅斯 官員23日在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。烏克蘭總統澤倫斯基 表示，頓巴斯領土議題將是目前美烏之間最後一項尚待處理的問題。

烏克蘭、美國與俄羅斯代表團在阿布達比（Abu Dhabi）舉行會談，預計談判將持續至24日。基輔現正承受日益升高的美國壓力，要求其達成和平協議；莫斯科則堅持，當烏克蘭讓出整個東部工業區頓巴斯後，俄軍才會停止戰鬥。

澤倫斯基指出，烏方派出國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫、總統府幕僚長布達諾夫及格納托夫中將與會。

他表示，另有武裝部隊總司令赫納托夫、國防部情報總局副局長斯基比茨基等軍方與情報單位代表加入會談。澤倫斯基說，將持續與代表團保持聯繫掌握進度，並適時向歐盟領袖進行簡報。

澤倫斯基也提到，他日前在瑞士達沃斯與美國總統川普會面，討論烏東局勢與終戰相關議題。他並指出，雙方也談及美國提供額外愛國者飛彈防空系統，期盼能獲得正面回應。

澤倫斯基重申，儘管仍有細節需釐清並補充相關文件，整體安全保障架構已大致就緒。他說，目前正等待川普確定落實的時間與地點，「決定權在他手上」。

至於計畫於俄烏停火後，向基輔提供重建及復甦長期支援的「繁榮計畫」相關協議文件，澤倫斯基表示仍在準備中。英國金融時報報導指出，歐洲多國與華府在格陵蘭及「和平理事會」相關安排上出現重大歧見，導致總額約8000億美元的協議延宕。

另據路透報導，三方會談之際，俄軍正加劇打擊烏克蘭能源系統。這些空襲已導致基輔等多座大城市停電、供暖中斷，使烏克蘭陷入這場四年戰爭中最嚴重的能源危機。

烏克蘭最大民營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）指出，情勢正逼近「人道災難」，烏克蘭需要一項能停止對能源設施攻擊的停火協議。