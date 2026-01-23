澤倫斯基痛批歐盟缺乏抗俄決心 指責烏克蘭部分重要盟友

我的頻道

編譯中心／綜合22日電
烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)年會發表演說，嚴厲批評歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯總統普亭，同時指責烏克蘭部分重要盟友。他同時宣布，阿拉伯聯合大公國將於23日及24日主辦由烏克蘭、美國、俄羅斯三方代表參與的烏克蘭戰爭談判。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基開始對場內菁英演說的幾分鐘前，剛結束與美國總統川普的會面。澤倫斯基表示，雙方已就俄烏戰後美國對烏克蘭的安全保證達成共識。澤倫斯基未透露具體內容，僅表示相關協議「已完成」且準備好簽署，並將交由烏克蘭國會以及美國國會批准。

不過，澤倫斯基這回演說對歐盟的態度明顯轉變，強烈批評歐盟缺乏作為。而歐盟是烏克蘭在政治和財務方面的重要支持者。他質疑歐盟遲遲未能就俄羅斯入侵烏克蘭成立戰爭罪法庭，還說歐洲未能就如何解決全球問題達成共識。

澤倫斯基在論壇上表示：「永無止境的內部爭論和未說出口的分歧，讓歐洲無法團結，講話也不夠誠實，難以找出真正的解決方案。」「歐洲並未成為真正的全球強權，依然是個漂亮但分裂的小國與中等強國萬花筒。」

川普稱在達沃斯與澤倫斯基進行一場「良好的」會面。預計數小時後，美國特使威科夫(Steve Witkoff)及川普女婿庫許納(Jared Kushner)將在俄國首都莫斯科與普亭(Vladimir Putin)會談。

報導指出，川普21日曾表示，俄羅斯與烏克蘭若不達成和平協議將是「愚蠢的」。川普重申一貫的看法，認為普亭與澤倫斯基已接近達成協議，並表示這場戰爭「死了太多人」。他稱：「我相信他們現在已經到了一個可以坐下來談、把協議敲定的地步。如果他們不這麼做，那他們就是愚蠢的，雙方都一樣。」

澤倫斯基表示，要結束戰爭所剩唯一未解議題，是有關領土的問題。他說：「一切都與我國東部有關，一切都牽涉到土地，這就是我們還沒解決的問題。」

澤倫斯基 烏克蘭 歐盟

