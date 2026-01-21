日產千架攔截無人機 烏克蘭缺少操作員 抱怨美國1件事

我的頻道

編譯中心／綜合20日電
俄羅斯近日持續攻擊烏克蘭能源設施，全國多地電力供應吃緊。基輔部分地區自上周起停電、停暖，加上氣象預報顯示氣溫可能驟降至攝氏零下20度，民眾生活面臨嚴峻考驗。(中央社)
俄羅斯持續空襲導致烏克蘭能源系統承壓。烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，烏國目前日產約1000架攔截無人機，但操作人員不足。在能源危機當前，他暫時留在國內，親自指揮供暖修復與能源調度等相關工作。另外，俄羅斯軍隊19日夜間對基輔發動大規模空襲，導致近6000戶住宅大樓在攝氏零下14度極低溫下，失去供暖與飲用水。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)透過線上回應媒體提問時指出，俄羅斯近期擴大彈道飛彈攻擊規模，目前僅有愛國者(Patriot)防空飛彈系統能有效攔截。他表示，僅20日用於攔截俄軍攻擊的防空彈藥成本即高達8000萬歐元，並直言防空系統的交付時程「掌握在美國手中」，呼籲相關援助能如期到位。

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)日前指出，俄羅斯正加快生產武器，其中無人機目標產量達每日1000架。澤倫斯基說，俄方持續提高「見證者」(Shahed)無人機產能，目前觀察到平均日產量約為200至250架，實際最大產能約350架。

澤倫斯基表示，攔截一架敵方無人機往往需動用兩架攔截無人機。烏克蘭現階段雖具備日產1000架攔截無人機的能力，但缺乏足夠操作人員，亟需擴編攔截無人機操作人手與小隊，並強化機動攔截編組。

此外，美國總統川普近日成立「和平理事會」(Board of Peace)，規畫用於加薩戰後治理與重建，並陸續去函邀請多國加入，除英國、法國等國外，也包括俄羅斯、白俄羅斯等非傳統西方盟邦。

對此，澤倫斯基證實已收到邀請，並表示由外交人員處理相關事宜。他直言：「俄羅斯是我們的敵人，白俄羅斯是其盟友。坦白說，我很難想像如何能與俄羅斯同處一個理事會。」

針對近期媒體報導，因川普影響美國政策走向，歐洲領袖內部正討論建立北大西洋公約組織以外、由歐洲主導的軍事架構。澤倫斯基表示，他早在去年即向歐洲領袖提議成立「歐洲軍隊」(European Armed Forces)。

他強調，歐洲軍隊並非為對抗美國，而是因歐洲作為一個大陸，需要自身具備強大的防衛力量，並不意味著破壞北約體系。他指出，俄羅斯有意在2030年前將軍力提升至200萬至250萬人，歐洲因此需要至少300萬兵力，同時保留各國原有軍隊編制，並在聯盟架構下共享情報與戰時科技。

另外，俄羅斯軍隊19日夜間對基輔發動大規模空襲，這場針對烏克蘭全境能源設施的大規模轟炸，在基輔近郊造成至少1名50歲男子喪生。

烏克蘭外交部長西比哈(Andriy Sybiga)在社群媒體發文指出，俄羅斯軍隊至少攻擊了7個地區的能源基礎設施，並呼籲盟友加強防空支援。他形容俄方此舉是向正在瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(WEF)的各國領導人敲響警鐘。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，俄軍這次出動超過300架攻擊無人機，並發射大量彈道飛彈與巡弋飛彈。副外長貝特薩(Mariana Betsa)則直言：「目前基輔幾乎半數地區處於停電狀態。」

俄羅斯20日對烏克蘭發動無人機攻擊。圖為在基輔市，烏軍擊落一枚俄羅斯導彈。(路透...
