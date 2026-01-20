俄軍夜襲烏克蘭能源設施 基輔近6000戶停電斷暖

我的頻道

中央社基輔20日綜合外電報導
俄羅斯20日對烏克蘭發動無人機攻擊。圖為在基輔市，烏軍擊落一枚俄羅斯導彈。路透
俄羅斯20日對烏克蘭發動無人機攻擊。圖為在基輔市，烏軍擊落一枚俄羅斯導彈。路透

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨夜對基輔發動大規模空襲，導致近6000戶住宅大樓在攝氏零下14度極低溫下，失去供暖與飲用水。這對早已因連番空襲而陷入能源危機的首都而言，無疑是沉重打擊。

這場針對烏克蘭全境能源設施的大規模轟炸，在基輔近郊造成至少1名50歲男子喪生。法新社記者在現場報導，基輔防空系統攔截無人機與飛彈時，市內警報聲大作，爆炸聲不絕於耳。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體發文指出，俄羅斯軍隊至少攻擊了7個地區的能源基礎設施，並呼籲盟友加強防空支援。他形容俄方此舉是向正在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）的各國領導人敲響警鐘。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍這次出動超過300架攻擊無人機，並發射大量彈道飛彈與巡弋飛彈。副外長貝特薩（Mariana Betsa）則直言：「目前基輔幾乎半數地區處於停電狀態。」

根據基輔空軍數據，俄軍昨夜共發射34枚飛彈與339架長程戰鬥無人機。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram發文表示，全市約5635棟住宅大樓斷暖，約占首都公寓總數的一半，多數地區亦無自來水可用。

