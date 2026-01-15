我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者估習近平健康狀況曾不佳 明年21大應可順利續任

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE 將動用叛亂法

川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭總統澤倫斯基是俄烏和平協議的一大阻礙。

川普受訪時談到聯準會（Fed）主席鮑爾、俄烏戰爭、委內瑞拉及伊朗情勢等議題，他在談到俄烏協議時說，「我們必須讓澤倫斯基總統同意」，他談到俄羅斯總統普亭表示，「我認為他已經準備好達成協議。我認為烏克蘭還沒準備好達成協議」，他當被問及阻礙和在時，回答「澤倫斯基」。

川普在被問及是否支持透過情報共享，為烏克蘭提供美國安全保障時，表示「如果我們做好一些事，我們會幫忙。他們和俄羅斯之間，每月損失3萬名士兵。現在，歐洲將在這方面幫助我們」。

針對伊朗，川普在談到伊朗被廢黜的國王之子芮沙．巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）時說，「他似乎很好，但我不知道他在自己的國家扮演什麼角色。我們還沒到那個地步，我們正在檢視和研究很多東西，但現在（要有結論）還太早－還言之過早。我不知道他要怎麼和自己的國家相處」。

他說，他還沒與芮沙．巴勒維通話，「我不知道他的國家是否會接受他的領導，如果他們接受，那我當然沒意見」。

川普也表示，將會見委內瑞拉反對派領袖馬查多，「我覺得我們只是要聊一聊。我沒見過她。她是非常友善的女士。我覺得我們將要討論一些基本問題」。

他被問及是否希望馬查多將諾貝爾和平獎給他時說：「不，我沒這麼說。她贏得諾貝爾和平獎」，被問到馬查多把獎帶到美國的情況時回答，「嗯，我聽說是這樣。我不知道，但這不該是誰說了算」。

川普被問到美國隊委國採取軍事行動後，古巴政權倒台的可能性是否提高時說，「或許，沒錯，我想是的」，「因為他們沒辦法從委內瑞拉拿到錢了。他們不會從委內瑞拉拿錢、石油和黃金，完全被切斷了。所以你知道，它更有可能倒台」。

川普 委內瑞拉 澤倫斯基

上一則

日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

下一則

印尼官員暗示今可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點

延伸閱讀

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利
川普想用關稅遏制 中去年攻「非美」市場 貿易順差創高

川普想用關稅遏制 中去年攻「非美」市場 貿易順差創高
伊朗國營電視台播川普遇刺 附文字嗆「這次子彈不飛偏」

伊朗國營電視台播川普遇刺 附文字嗆「這次子彈不飛偏」
丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好