我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

這幾年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

中央社巴黎7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在歐洲主導的談判取得突破後，華府與基輔團隊今天在巴黎預期將針對和談中「最棘手的議題」進行磋商，其中包括領土主權等問題。

法新社報導，儘管近期國際局勢因委內瑞拉變局，以及美國總統川普覬覦格陵蘭而升高緊張，歐洲各國領袖與美國特使昨天仍宣布，已就基輔的關鍵安全保障達成協議，尋求在烏克蘭問題上展現團結陣線。

為結束這場由俄羅斯入侵烏克蘭引發、持續近4年的俄烏戰爭，美方派出特使威科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表華府出席談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔與華府團隊將巴黎談判的第2天重點，放在俄軍占領下的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠命運，以及烏東領土的控制權。

澤倫斯基在臉書（Facebook）發文表示：「我們將與美國總統特使進行另一輪會談，這將會是2天內的第3場會議。雙方將討論結束戰爭基本架構中最棘手的議題，也就是涉及扎波羅熱核電廠與領土相關的問題。」

澤倫斯基也強調，西方盟友向莫斯科施壓至關重要。他說：「和平必須是有尊嚴的。這取決於合作夥伴，取決於他們是否能確保俄羅斯真正做好結束戰爭的準備。」

澤倫斯基新任幕僚長、前情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，「已經有了具體成果」。不過，他說「並非所有資訊都能公開」。

歐洲外交消息來源指出，法國、德國與英國代表參與今天在巴黎舉行的最新對話，義大利與土耳其部分代表也出席。

澤倫斯基 烏克蘭 華府

上一則

美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪

下一則

義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

延伸閱讀

烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊

烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊
澤倫斯基宣布 烏克蘭國防部長換人

澤倫斯基宣布 烏克蘭國防部長換人
澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解
澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控