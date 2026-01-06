俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

圖為2日救援人員在烏克蘭哈爾科夫市一棟遭俄軍空襲的公寓大樓現場展開救援工作。路透

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城市第聶伯羅的美商農業公司邦吉（Bunge）。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，第聶伯羅（Dnipro）遭攻擊，導致這家農業公司的葵花油大量洩流出來，凸顯俄軍正在鎖定美國企業。

西比哈說，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）「完全無視」美國推動的和平計畫。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，「這不僅是對設施的襲擊，更是對暖氣、供水以及市民正常生活的打擊。他們企圖以恐懼與黑暗來擊垮我們。」泰芮可夫並未透露受攻擊的具體目標。

哈爾科夫地區檢察官辦公室表示，這起攻擊造成至少一名平民受傷。

第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）說，邦吉公司遭受攻擊，造成300公噸葵花油洩流。「公用事業人員正在清理油汙，用砂礫鋪蓋路面防滑」。

費拉托夫在通訊軟體Telegram發文指出，油汙事件將導致主要河岸道路封閉兩至3天。

●烏外長：俄鎖定美企

西比哈在社群平台X上發文表示：「這次攻擊不是意外，而是刻意為之，俄方多次試圖攻擊這座工廠。俄羅斯已經有系統地針對在烏克蘭的美國企業。」

他指出，這些攻擊顯示普亭「對川普總統推動的和平的努力，完全不屑一顧，正因如此，推動和平進程更顯得如此迫切」。

莫斯科方面對這波攻擊暫未回應。