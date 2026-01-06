我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事

俄飛彈轟炸烏東 導致美商300噸葵花油洩流

中央社基輔5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2日救援人員在烏克蘭哈爾科夫市一棟遭俄軍空襲的公寓大樓現場展開救援工作。路透
圖為2日救援人員在烏克蘭哈爾科夫市一棟遭俄軍空襲的公寓大樓現場展開救援工作。路透

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發射5枚飛彈，損壞當地能源基礎設施，並攻擊東南部城市第聶伯羅的美商農業公司邦吉（Bunge）。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，第聶伯羅（Dnipro）遭攻擊，導致這家農業公司的葵花油大量洩流出來，凸顯俄軍正在鎖定美國企業。

西比哈說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「完全無視」美國推動的和平計畫。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，「這不僅是對設施的襲擊，更是對暖氣、供水以及市民正常生活的打擊。他們企圖以恐懼與黑暗來擊垮我們。」泰芮可夫並未透露受攻擊的具體目標。

哈爾科夫地區檢察官辦公室表示，這起攻擊造成至少一名平民受傷。

第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）說，邦吉公司遭受攻擊，造成300公噸葵花油洩流。「公用事業人員正在清理油汙，用砂礫鋪蓋路面防滑」。

費拉托夫在通訊軟體Telegram發文指出，油汙事件將導致主要河岸道路封閉兩至3天。

●烏外長：俄鎖定美企

西比哈在社群平台X上發文表示：「這次攻擊不是意外，而是刻意為之，俄方多次試圖攻擊這座工廠。俄羅斯已經有系統地針對在烏克蘭的美國企業。」

他指出，這些攻擊顯示普亭「對川普總統推動的和平的努力，完全不屑一顧，正因如此，推動和平進程更顯得如此迫切」。

莫斯科方面對這波攻擊暫未回應。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

下一則

芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國

延伸閱讀

俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊

俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊
俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方

俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方
俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施

俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施
普亭新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利

普亭新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10