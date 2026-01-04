開戰4年 俄2025奪烏克蘭領土 超越前2年總和

烏克蘭東部哈爾科夫市的住宅2日遭俄軍空襲後，救援人員在現場搜救。（路透）

中央社引述法新社2日發布的一項分析顯示，俄羅斯 2025年在烏克蘭 所獲戰果，僅次於2022開戰首年；莫斯科以其兵力與裝備優勢，取得較以往其他年分都更佳的成績。

根據戰爭研究所（ISW）與「關鍵威脅計畫」（Critical Threats Project）合作的數據分析，俄軍2025年占領逾5600平方公里的烏克蘭領土，占烏克蘭全境0.94%。

此數字包括烏克蘭與分析家所稱由俄羅斯控制的地區，以及莫斯科聲稱擁有的土地。它超越俄軍前兩年所占土地的總和，但遠低於入侵首年所占的6萬多平方公里。

數據顯示，俄軍去年11月大有斬獲，占領701平方公里，至於12月所獲僅244平方公里，是自3月以來最少的月份。

烏克蘭去年面臨俄羅斯火力與戰場上的巨大壓力，不斷向俄軍讓步。

美國總統川普經常抱怨自己作為和平締造者，未獲得應有讚譽。他已與衝突雙方展開對話，試圖結束戰火。但迄今為止，未能從俄方取得重大讓步。

俄羅斯占領烏克蘭近1/5領土，並要求烏克蘭自從東部頓巴斯州（Donbas）撤軍以換取和平；烏克蘭方面表示，俄羅斯對和平毫無興趣，蓄意破壞旨在結束戰爭的外交努力，以利攫取更多烏克蘭領土。

另據路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基 2日提名副總理兼數位轉型部部長費多羅夫接任國防部長，並讚揚他在發展無人機和推動國防數位化方面的能力。費多羅夫人事案須獲國會批准。

澤倫斯基在例行影片談話中表示：「費多羅夫深度參與『無人機戰線』（drone line）計畫，並在國家服務和流程數位化方面卓有成效。」「我們必須與所有軍事人員、軍事指揮體系、國家武器製造商及烏克蘭的夥伴攜手合作，在國防領域實施真正有效的變革。」

澤倫斯基還說，國防部在什米哈爾的領導下展現良好成績，並說將安排他到新的政府職位。什米哈爾曾擔任總理。

俄軍近日持續轟炸烏克蘭，包括將哈爾科夫市一個住宅區的部分多層建築夷為平地，當地政府稱，這起攻擊造成一名三歲兒童死亡，至少19人受傷，澤倫斯基譴責這起攻擊事件「令人髮指」；俄國國防部則駁斥，俄軍「沒有計畫對哈爾科夫市區發動飛彈襲擊」。