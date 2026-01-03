烏稱俄飛彈襲哈爾科夫2死25傷 莫斯科否認攻擊

烏克蘭哈爾科夫2日遭飛彈襲擊，救難人員在住宅區搜救。（歐新社）

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 數枚飛彈2日摧毀烏克蘭東北部哈爾科夫州一棟公寓，至少造成兩人死亡、25人受傷。對此，俄羅斯否認發動這場攻擊，並推測是烏軍儲備彈藥引發爆炸。

路透報導，網路流傳的照片與影片顯示，毀壞區域竄出濃煙，周圍散落著大塊的建材，救援人員穿梭在瓦礫堆中救援。

哈爾科夫（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）在通訊軟體Telegram表示，「初步資訊顯示，一對母子的遺體在瓦礫堆中被尋獲」。

席尼胡波夫稍早告訴烏克蘭電視台，有兩枚飛彈來襲，「幾乎摧毀一棟5層樓住宅」。他也說明，「救援人員正在現場…他們已展開初步作業，清除瓦礫並搜索生還者」。

席尼胡波夫稍早也表示，25名傷者之中有16人送醫治療，其中一名女性傷勢嚴重。他說，這棟房屋爆炸時，許多消費者可能聚集在這棟住宅一樓的商店與咖啡廳。

而俄羅斯國防部 在Telegram表示，有報導稱這場攻擊為俄方所為，這並不屬實，且推斷爆炸是烏克蘭的彈藥所致，「在爆炸發生前數秒的影片顯示，現場出現來源不明的濃煙，極有可能是Persona購物中心內貯藏的烏克蘭軍用彈藥發生爆炸。」

俄國國防部也表示，相關報導意在轉移外界關注跨年期間的攻擊事件。

俄羅斯與烏克蘭在新年期間互控對方襲擊平民目標。莫斯科當局稍早指出，俄軍占領的烏克蘭南部一間飯店遭遇致命攻擊；基輔當局則主張，俄羅斯再度鎖定烏克蘭電力供應發動大規模攻擊。