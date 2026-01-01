我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

美斡旋談判之際戰火未歇 俄烏新年互控攻擊平民目標

中央社1日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯指控烏克蘭在俄方控制的烏南赫松（Kherson）地區以無人機攻擊1間飯店與咖啡館，至少造成24人死亡。(歐新社)
俄羅斯指控烏克蘭在俄方控制的烏南赫松（Kherson）地區以無人機攻擊1間飯店與咖啡館，至少造成24人死亡。(歐新社)

俄羅斯烏克蘭在新年期間互控對方襲擊平民目標。莫斯科指出，俄軍占領的烏克蘭南部一間飯店遭遇致命攻擊，基輔則稱，俄羅斯再度對烏克蘭電力供應發動大規模攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上發文指出：「新年之際，俄羅斯蓄意發動戰爭，深夜對烏克蘭出動逾200架攻擊型無人機。」

他表示，烏克蘭7個地區的能源基礎設施成為攻擊的目標。

澤倫斯基指出，俄羅斯在節日期間發動攻擊，顯示烏克蘭無法再承受防空系統供應的任何延誤。

他說，「盟友知道我們缺乏哪些裝備。我們期望所有在12月底與美國達成、用於我國防衛的協議，都能如期交付」，但未進一步說明細節。

俄羅斯則指控烏克蘭在俄方控制的烏南赫松（Kherson）地區以無人機攻擊1間飯店與咖啡館，至少造成24人死亡，其中包括1名兒童。

俄羅斯扶植的赫松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）說，3架烏克蘭無人機襲擊沿海村莊霍爾利（Khorly）新年慶祝活動，稱這是「蓄意針對平民的攻擊」，並指有許多人被活活燒死。

俄羅斯外交部表示，除24人死亡外，另有50人受傷。

路透社無法立即查證赫松地區遭襲的相關報導，或薩爾多新聞團隊今天發布、據稱為事後現場的照片。薩爾多表示已就攻擊細節向總統普丁（Vladimir Putin）進行簡報。

這些說法出現在美國總統川普主導、旨在結束這場持續近4年戰爭的密集談判期間。

俄烏均表示，對方正竭力影響川普的觀點，試圖左右談判結果。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

上一則

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

延伸閱讀

俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方

俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方
澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解
澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面
外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境