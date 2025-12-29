普亭靠胡蘿蔔+大棒 穩住俄羅斯有錢人

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
俄羅斯總統普亭26日在莫斯科主持2027年至2036年國家軍備草案會議。(美聯社)
俄羅斯總統普亭26日在莫斯科主持2027年至2036年國家軍備草案會議。(美聯社)

英國廣播公司(BBC)報導，俄烏戰爭與西方制裁未歇，俄羅斯億萬富豪卻不減反增。俄國總統普亭掌權25年來，這些富豪坐擁巨額財富，政治影響力卻幾乎被剝奪，西方制裁也未能將他們推向反對陣營，反而選擇噤聲配合普亭，為什麼？

富比世統計顯示，2025年資產超過10億美元的俄國億萬富豪增至140人，創史上新高，他們的資產合計5800億美元，距離戰前一年水準僅差30億美元。

蘇聯解體後，少數俄國人接手原本由國家掌控的巨型企業，並把握新興資本主義機會迅速致富；在政治動盪年代，這些財富轉化為實質影響力，形成寡頭階層。

BBC指出，寡頭曾能左右權力核心運作，如昔日重量級寡頭貝瑞索夫斯基(Boris Abramovich Berezovskiy)曾自稱策畫讓普亭於2000年登上總統大位，後又在2012年公開為此懺悔；一年後他流亡英國期間疑似自縊陳屍自宅。BBC形容，至此俄羅斯寡頭政治已走向終結。

俄羅斯寡頭企業家貝瑞索夫斯基流亡英國，2013年在倫敦自殺死亡。圖為貝瑞索夫斯基...
俄羅斯寡頭企業家貝瑞索夫斯基流亡英國,2013年在倫敦自殺死亡。圖為貝瑞索夫斯基2011年在倫敦。(路透)

事實上，俄烏戰爭初期，俄國富豪確實遭重創。富比世指出，在2022年4月榜單上，俄國億萬富豪人數從前一年的117人降至83人，資產合計損失2630億美元，平均財富縮水約27%。但其後俄羅斯走向戰爭經濟，2023年與2024年因戰爭支出帶動經濟年增逾4%，不少富豪也在新體制下回穩甚至受益。

2024年，俄國逾半億萬富豪不是在軍方供應鏈扮演某種角色，就是從戰爭受益。普亭對富豪採取「胡蘿蔔與大棒」並行作法，讓忠誠者分享利益，並懲罰不願配合者。

2022年，當時俄國第二大銀行「丁科夫銀行」創辦人、億萬富豪丁科夫(Oleg Tinkov)發文批評俄烏戰爭，一周後丁科夫銀行在政府逼迫下以實際價值的3%售出，丁科夫損失約90億美元，並放棄俄國公民身分離開祖國。丁科夫後來對紐約時報說，「我無法談價格，就像人質一樣，人家給什麼就拿什麼」。

2022年2月24日俄國入侵烏克蘭數小時後，普亭在克宮召集俄國最富有的37人，要求合作。這些人明知財富將重挫，也無從反對。

歐洲政策分析中心(CEPA)研究員科里安德爾說，西方國家制裁俄國，凍結帳戶、扣押資產，反而逼迫這些富豪跟普亭綁在一起，支撐戰爭經濟。

另外，外國企業在俄國侵烏後大舉撤離，留下的真空由親克宮人士迅速填補，得以低價買進高獲利資產。這些人的利益取決於俄國與西方持續對抗，他們最害怕的是原本資產持有人回來收回資產。僅2024年，就有11名俄國商人因接手外企撤出後留下的高獲利資產，躍升為億萬富豪。

整體而言，普亭即使面對戰爭與西方制裁，仍能牢牢掌控俄國商界關鍵人物，制裁與戰爭，反而讓這些富豪與普亭行程利益共同體。

