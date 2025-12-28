我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

澤倫斯基抵達佛州 美東時間下午1時會川普

中央社佛羅里達州棕櫚灘28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普今天將於佛羅里達州會面，試圖敲定結束俄烏戰爭的計畫，但雙方在關鍵問題仍有重大分歧，同時也面臨俄羅斯發動空襲的挑釁。

俄羅斯昨天向烏克蘭首都基輔和其他地區發動大規模空襲，導致基輔部分區域停電。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，俄國無意結束戰爭。

路透報導，澤倫斯基先前告訴記者，他計畫在美國佛州會晤川普（Donald Trump）期間，商討烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）、札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）等議題。

烏克蘭副外長基斯利茨亞（Serhiy Kyslytsya）於社群媒體X平台發文指出，澤倫斯基與烏方代表團已經在昨天晚間抵達佛州。

俄羅斯一再堅持烏克蘭交出整個頓巴斯地區，其中包含基輔當局目前仍掌控的少部分區域。

澤倫斯基26日告訴美國Axios新聞網，他仍然希望就領土問題進行談判，以求更好的局面，但如果美烏兩國之間的和平計畫要求在該問題做出「非常艱難」的抉擇，他認為最佳方案是把整個20點和平計畫交付全民公投。

各方進行長達數周的外交努力後，澤倫斯基與川普的會晤預計於佛州當地時間下午1時展開。

澤倫斯基 烏克蘭 佛州

上一則

波羅的海遭強烈風暴侵襲 3國數萬戶停電

下一則

幾內亞總統大選登場 預計軍政府領袖頓波雅將勝選

延伸閱讀

年輕男性選民 將成兩黨期中選舉競相拉攏對象

年輕男性選民 將成兩黨期中選舉競相拉攏對象
內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火

內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火
共和黨輸不得… 川普談期中選舉 勝選關鍵在物價

共和黨輸不得… 川普談期中選舉 勝選關鍵在物價
烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓

烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望