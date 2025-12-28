澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

俄烏雙方除了正在談判桌上討價還價，也在戰場上互轟。圖為烏克蘭首都基輔27日被俄羅斯飛彈攻擊，一棟公寓受重創起火。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 26日對美國Axios新聞網說，若俄羅斯同意停火至少60天，他願將美烏討論的俄烏和平方案交付烏克蘭公民投票。Axios報導說，美方視澤倫斯基願舉行公投 與不再排除在領土上做出讓步為邁出一大步。

澤倫斯基接受Axios電話訪問時強調，俄烏停戰方案已有很大進展，但川普的方案仍要求基輔對烏東領土做出令人痛苦的讓步。澤倫斯基表明希望改善這些條件，且若基輔無法在領土問題上取得「有力」的立場，他將有必要透過公投直接尋求烏克蘭人民的同意。

澤倫斯基還說，舉行如此公投將有重大的政治、後勤及安全難題，因此為了安排和投票，停火60天是最低限度。一位美國高官指稱，若澤倫斯基下令舉行公投，俄方了解俄烏停火的必要性，但想要更短的時程。

澤倫斯基也說，仍希望就領土問題進行談判，以替基輔爭取立於更佳的處境及形勢；但若停戰方案需烏方在此一問題做非常艱難的決定，那他認為，最佳的推進方式就是將整個美烏版20點停戰方案付諸公投。他還將此舉比擬為英國2016年的「脫歐」公投，正反雙方就極為複雜的議題展開論辯，但比起脫歐公投，烏克蘭的情況在時間上將更緊迫，且英國不像烏克蘭正遭遇戰火。

澤倫斯基提到，若相關各方對公投議題論辯之際，俄國持續發動攻擊，那結果將很糟；屆時不管說再多協議將帶來的安全保障、經濟利益，那烏克蘭人民眼中就只有飛彈。

澤倫斯基數度強調，必須實現能切實維持的停火，為期至少兩個月。他舉例，若選民因安全問題而不出門投票，那公投結果恐顯得不具合法性，與其舉行民眾不可能來投票的公投，倒不如別舉行。

本月稍早川普質疑烏克蘭以戰爭為藉口而不舉行總統大選，澤倫斯基9日對此明言，若美歐能確保大選的安全，就準備在二至三個月內舉行大選。俄國總統普亭之後就在19日的年終記者會中提議，若烏克蘭舉行大選，俄方就願考慮在選舉時停火，至少在投票日當天暫停深入烏境的遠程攻擊。