澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

編譯高詣軒、茅毅／綜合報導
俄烏雙方除了正在談判桌上討價還價，也在戰場上互轟。圖為烏克蘭首都基輔27日被俄羅斯飛彈攻擊，一棟公寓受重創起火。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基26日對美國Axios新聞網說，若俄羅斯同意停火至少60天，他願將美烏討論的俄烏和平方案交付烏克蘭公民投票。Axios報導說，美方視澤倫斯基願舉行公投與不再排除在領土上做出讓步為邁出一大步。

澤倫斯基接受Axios電話訪問時強調，俄烏停戰方案已有很大進展，但川普的方案仍要求基輔對烏東領土做出令人痛苦的讓步。澤倫斯基表明希望改善這些條件，且若基輔無法在領土問題上取得「有力」的立場，他將有必要透過公投直接尋求烏克蘭人民的同意。

澤倫斯基還說，舉行如此公投將有重大的政治、後勤及安全難題，因此為了安排和投票，停火60天是最低限度。一位美國高官指稱，若澤倫斯基下令舉行公投，俄方了解俄烏停火的必要性，但想要更短的時程。

澤倫斯基也說，仍希望就領土問題進行談判，以替基輔爭取立於更佳的處境及形勢；但若停戰方案需烏方在此一問題做非常艱難的決定，那他認為，最佳的推進方式就是將整個美烏版20點停戰方案付諸公投。他還將此舉比擬為英國2016年的「脫歐」公投，正反雙方就極為複雜的議題展開論辯，但比起脫歐公投，烏克蘭的情況在時間上將更緊迫，且英國不像烏克蘭正遭遇戰火。

澤倫斯基提到，若相關各方對公投議題論辯之際，俄國持續發動攻擊，那結果將很糟；屆時不管說再多協議將帶來的安全保障、經濟利益，那烏克蘭人民眼中就只有飛彈。

澤倫斯基數度強調，必須實現能切實維持的停火，為期至少兩個月。他舉例，若選民因安全問題而不出門投票，那公投結果恐顯得不具合法性，與其舉行民眾不可能來投票的公投，倒不如別舉行。

本月稍早川普質疑烏克蘭以戰爭為藉口而不舉行總統大選，澤倫斯基9日對此明言，若美歐能確保大選的安全，就準備在二至三個月內舉行大選。俄國總統普亭之後就在19日的年終記者會中提議，若烏克蘭舉行大選，俄方就願考慮在選舉時停火，至少在投票日當天暫停深入烏境的遠程攻擊。

澤倫斯基 公投 烏克蘭

