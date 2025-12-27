加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

我的頻道

中央社渥太華27日綜合外電報導
加拿大總理卡尼(左)向烏克蘭總統澤倫斯基承諾，將援助烏克蘭25億加幣作為重建。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達加拿大並會晤加國總理卡尼，卡尼強調，要在烏國建立長久和平需有「俄羅斯願意配合」，並宣布金援烏方加幣25億元（約18.27億美元）。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往佛羅里達州會晤美國總統川普（Donald Trump）途中，先在加拿大哈利法克斯（Halifax）稍作停留，並與卡尼（Mark Carney）見面。

卡尼談到：「我們有建立公平且持久和平的條件，但這需要俄羅斯願意配合，而我們於夜間看到的（俄軍轟炸基輔）野蠻行徑…正顯示我們支持烏克蘭的重要性。」

卡尼宣布，加拿大將提供烏克蘭加幣25億元的新一輪經濟援助，這筆金援將有助烏國獲得國際融資，「以展開重建國家進程」。

澤倫斯基偕卡尼在哈利法克斯與歐洲領袖舉行視訊會議，接下來他將前往美國佛羅里達州，他表示希望屆時與川普的會談能「非常具有建設性」，兩人預計討論旨在終結俄烏戰爭的新20點和平計畫。

澤倫斯基還提到，俄羅斯於夜間對基輔及其周邊地區進行長達10小時的轟炸。

根據烏克蘭當局，基輔及其周邊地區夜間遭遇約500架無人機和40枚飛彈襲擊，造成兩人喪生、數十人受傷，逾1百萬人在嚴寒中面臨電力和供暖中斷困境。

法國總統府官員今天表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）與澤倫斯基通話時強調，俄羅斯大舉攻擊基輔顯示俄方決意「拖延」戰爭，與烏克蘭盼建立長久和平的意願形成對比。

