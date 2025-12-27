澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

我的頻道

中央社基輔27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(中)在基輔出席記者會。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)在基輔出席記者會。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國途中表示，他將在加拿大停留期間與歐盟領袖視訊會談，隨後再與美國總統川普會面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過通訊軟體向記者表示：「我們目前正搭機前往美國佛羅里達州。途中會在加拿大停留，屆時我將與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，並計畫與歐洲領袖線上會議。」

澤倫斯基計畫於28日在佛羅里達州與川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙。

澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。

澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。

另外，在川普和澤倫斯基會談前，俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力為之中斷。

對於俄羅斯的攻擊，澤倫斯基說，俄軍「無意結束戰爭，並試圖利用各種機會，讓烏克蘭承受更大苦難，同時加大對世界其他國家的壓力」。

