克宮：正分析調解文件 將根據普亭決定續對美溝通

中央社莫斯科25日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。美聯社
克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，俄羅斯特使德米崔耶夫已將從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件提交總統普亭，克宮正進行分析，將根據普亭的決定繼續與美方溝通。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）在回答記者提問時表示：「至於（和平調解）計畫，我方正在分析德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）提交給普亭（Vladimir Putin）的材料。我們正在分析這些材料，然後，根據國家元首的決定，我們將繼續與美國方面進行溝通。」

「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，培斯科夫表示不會透露具體內容，但是強調「已將俄羅斯的關鍵立場條件清楚傳達給美方，將於數日內公布正式立場」。

德米崔耶夫上周與美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）在美國邁阿密（Miami）就烏克蘭和平計畫舉行會談。

在此之前，普亭於2日在莫斯科接見魏科夫和庫許納，克宮形容那次會談「富有建設性」，但仍有許多工作要做。

