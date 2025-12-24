我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄官方民調：多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束

今年被廣傳看似養生 其實可能傷身的14個「健康習慣」

俄官方民調：大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束

編譯季晶晶／綜合外電
大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束。圖為烏克蘭坦克與士兵。(路透)
大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束。圖為烏克蘭坦克與士兵。(路透)

路透報導，俄羅斯國家民調機構VTsIOM周三公布，大多數俄羅斯人預計烏克蘭戰爭將在2026年結束，這顯示克里姆林宮可能正在測試民眾對潛在和平協議的反應，因為結束衝突的外交努力正加緊進行。

在VTsIOM的年終發布會上，副主任Mikhail Mamonov表示，1,600名受訪者中有70%認為俄羅斯2026年將比今年更「成功」，其中55%與俄對烏克蘭的「特別軍事行動」可能結束有關。

Mamonov在發布會上說：「樂觀的主要原因是特別軍事行動可能完成並實現既定目標，這符合總統所闡述的國家利益。」

難以評估民眾對衝突的真實疲勞程度

烏克蘭戰爭自2022年2月爆發，已接近第五年，但由於俄羅斯嚴格管控異議，俄國民眾對衝突的真實疲勞程度難以衡量。

Mamonov指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭的持續攻勢、美國不願繼續為烏克蘭提供資金，以及歐盟在財政和軍事上無法完全替代美國，是推動最終和平協議前景的主要因素。

根據獨立民調機構Levada的數據，約三分之二的俄羅斯人支持和平談判，這是戰爭爆發以來的最高比率。Levada在衝突期間被俄羅斯認定為「外國代理人」。

克里姆林宮周三表示，普亭已獲悉官員與美國總統川普特使就美方提出的烏克蘭潛在和平協議進行接觸的情況，莫斯科將據此制定立場。

普亭近幾周表示，他的和平條件是烏克蘭必須割讓其仍控制的約5,000平方公里的頓巴斯地區，並正式放棄加入北約的意圖。

烏克蘭總統澤倫斯基12月22日表示，與美國和歐洲國家進行的旨在結束戰爭的談判「非常接近真實結果」。

澤倫斯基周三呼籲與川普會面，以敲定未來和平協議中最敏感的問題，包括領土控制。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

俄羅斯少年聽信謠言抽自己血喝想補鐵 狂吐鮮血險送命

延伸閱讀

澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手

澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手
普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平
美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲