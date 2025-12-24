俄官方民調：大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束

大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束。圖為烏克蘭坦克與士兵。(路透)

路透報導，俄羅斯 國家民調機構VTsIOM周三公布，大多數俄羅斯人預計烏克蘭 戰爭將在2026年結束，這顯示克里姆林宮可能正在測試民眾對潛在和平協議的反應，因為結束衝突的外交努力正加緊進行。

在VTsIOM的年終發布會上，副主任Mikhail Mamonov表示，1,600名受訪者中有70%認為俄羅斯2026年將比今年更「成功」，其中55%與俄對烏克蘭的「特別軍事行動」可能結束有關。

Mamonov在發布會上說：「樂觀的主要原因是特別軍事行動可能完成並實現既定目標，這符合總統所闡述的國家利益。」

難以評估民眾對衝突的真實疲勞程度

烏克蘭戰爭自2022年2月爆發，已接近第五年，但由於俄羅斯嚴格管控異議，俄國民眾對衝突的真實疲勞程度難以衡量。

Mamonov指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭的持續攻勢、美國不願繼續為烏克蘭提供資金，以及歐盟在財政和軍事上無法完全替代美國，是推動最終和平協議前景的主要因素。

根據獨立民調機構Levada的數據，約三分之二的俄羅斯人支持和平談判，這是戰爭爆發以來的最高比率。Levada在衝突期間被俄羅斯認定為「外國代理人」。

克里姆林宮周三表示，普亭已獲悉官員與美國總統川普特使就美方提出的烏克蘭潛在和平協議進行接觸的情況，莫斯科將據此制定立場。

普亭近幾周表示，他的和平條件是烏克蘭必須割讓其仍控制的約5,000平方公里的頓巴斯地區，並正式放棄加入北約的意圖。

烏克蘭總統澤倫斯基 12月22日表示，與美國和歐洲國家進行的旨在結束戰爭的談判「非常接近真實結果」。

澤倫斯基周三呼籲與川普會面，以敲定未來和平協議中最敏感的問題，包括領土控制。