烏克蘭撤出希維爾斯克 俄軍大空襲3人死亡

俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成全境至少3人喪生。圖為俄羅斯無人機空襲中擊中烏克蘭基輔一棟公寓大樓，一名受傷老婦人從破碎窗戶無助望向遠方。(美聯社)
俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成全境至少3人喪生。圖為俄羅斯無人機空襲中擊中烏克蘭基輔一棟公寓大樓，一名受傷老婦人從破碎窗戶無助望向遠方。(美聯社)

烏克蘭當局今天表示，守軍經過激烈戰鬥後，已自東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出。與此同時，俄羅斯持續的空襲造成3名平民死亡，並在嚴寒的冬季導致數千家戶停電。

法新社報導，希維爾斯克位於戰事核心的頓內茨克州（Donetsk），它是通往烏克蘭最後2個據點的必經之路，俄軍約2周前宣布占領，烏克蘭守軍如今撤出。

烏克蘭軍方表示，「為保護我方士兵生命與部隊戰力，守軍已從希維爾斯克的定居點撤離」，但「郊區戰鬥仍在持續」。

俄烏雙方日前才在美國邁阿密（Miami）分別與美方官員進行終戰會談，目前外交斡旋並無突破跡象。

另一方面，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成全境至少3人喪生；烏克蘭空軍指出，俄羅斯這次攻擊動用了635架無人機及38枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，耶誕節前的空襲顯示克里姆林宮無意結束於2022年2月發動的侵略。

俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成全境至少3人喪生。圖為俄羅斯無人機空襲中擊中烏克蘭...
俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成全境至少3人喪生。圖為俄羅斯無人機空襲中擊中烏克蘭基輔一棟公寓大樓。(歐新社)

他也表示，中部日托米爾州（Zhytomyr）1名4歲兒童在俄國無人機襲擊民宅時不幸喪命。「耶誕節是人們只想和家人平安團聚的時候，這次空襲實際上是在終戰談判進行期間發生。」

烏克蘭的基輔州（Kyiv）和赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）也傳出傷亡。

俄羅斯軍方稱，已使用遠程無人機與極音速飛彈對軍事與能源設施發動大規模攻擊。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，西部能源設施受到的影響最大。

俄軍最近幾周在東部戰場已加快推進步伐，聲稱占領哈爾科夫州（Kharkiv）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）定居點。

