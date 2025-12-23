我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擬2027年6月起對中輸美晶片加徵關稅

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

烏克蘭：俄635架無人機38枚飛彈來襲 釀3死及大停電

中央社基輔23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為23日在烏克蘭基輔，工人們在一棟遭受無人機攻擊的公寓屋頂上清理殘骸。美聯社
圖為23日在烏克蘭基輔，工人們在一棟遭受無人機攻擊的公寓屋頂上清理殘骸。美聯社

由美國主導、旨在終結近4年俄烏戰爭的談判陷入僵局，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成烏國全境至少3人喪生，數以千計的民眾在嚴寒冬季中無電可用。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這波發生在聖誕節前的空襲，顯示克里姆林宮絲毫沒打算結束自2022年2月發動的入侵行動。

烏克蘭空軍指出，俄羅斯這次動用635架無人機及38枚飛彈發動攻擊。

俄烏雙方日前才在美國邁阿密（Miami）分別與美方官員進行終戰會談，目前外交斡旋並無突破跡象。而俄國首都莫斯科昨天剛發生一名俄國將領命喪汽車爆炸案的事件。

澤倫斯基表示，中部日托米爾州（Zhytomyr）一名4歲兒童在俄國無人機襲擊民宅時不幸喪命。

他並提到，多個地區在隆冬中被迫緊急停電，工作人員正在搶修遇襲的能源基礎設施。

澤倫斯基表示，聖誕節是人們只想和家人在家中平安團聚的時候，俄國卻在那之前發動攻擊，而且還是在終戰談判進行期間發動的襲擊，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「至今仍無法接受他必須停止殺戮」。

俄羅斯軍方則表示，已動用遠程無人機及極音速飛彈，對烏克蘭軍事和能源目標發動大規模打擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

下一則

NHK：福井縣核電廠含氚水外洩 輻射監測未發現異常

延伸閱讀

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障
美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓
俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦