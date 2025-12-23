邁阿密會談後 俄羅斯再襲烏克蘭能源設施

俄羅斯23日凌晨再對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊。圖為基輔全市陷入停電狀態，車輛仍在市中心穿梭。路透

在美國主導的邁阿密和平會談結束僅兩天後，俄羅斯 今天凌晨再對烏克蘭 能源基礎設施和首都基輔發動攻擊，導致緊急停電，並且促使北大西洋公約組織成員國波蘭 出動戰機保護領空。

路透報導，上周末在美國邁阿密（Miami）舉行的和平會談，美方官員除了會見烏克蘭和歐洲代表團，也跟俄羅斯代表單獨接觸，華府藉此評估是否有機會找到解決之道結束戰爭。

根據烏克蘭空軍，截至格林威治標準時間上午6時20分，幾乎全國各地都拉響空襲警報。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示，市區斯維亞托申區（Sviatoshynskyi）一棟住宅建築附近有殘骸墜落，導致窗戶受損。

烏克蘭能源部指出，俄軍再度轟炸能源設施後，基輔和周邊多個地區已實施緊急停電措施。

俄羅斯在這場已進行將近4年戰爭中一再攻擊烏克蘭電網和能源設施，特別在冬季加強打擊，意圖干擾電力與供暖，導致後勤和經濟吃緊，升高基輔所受壓力。

與烏克蘭西部接壤的北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭表示，俄軍攻擊鄰近邊境的烏克蘭西部地區後，波蘭和盟軍出動軍機捍衛波蘭領空。

在俄羅斯對烏西發動大規模飛彈和無人機攻擊時，若評估對邊境附近構成風險，波蘭戰機通常為之緊急升空。