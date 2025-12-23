我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

美情報揭普亭野心 仍欲奪烏克蘭全境 與和談說法不同調

編譯中心╱綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國情報持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的歐洲領土的目標。(路透)
美國情報持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的歐洲領土的目標。(路透)

美國最新情報評估顯示，俄羅斯總統普亭並未改變其對烏克蘭戰爭的核心戰略目標。多名熟悉美國情報運作的人士指出，華府長期判斷俄方不僅未放棄重新奪回部分前蘇聯時期歐洲領土的企圖，甚至仍懷有奪取整個烏克蘭的野心。這項結論，與部分政治人物對外宣稱「俄羅斯有意結束衝突」的說法，形成明顯落差。

路透報導，情報人士透露，相關評估在今年9月底仍持續更新，內容與2022年俄軍全面入侵烏克蘭以來的判斷高度一致，且與多個歐洲國家領袖及情報機構的看法相互印證。多數分析認為，克里姆林宮的戰略思維並非僅限於戰場得失，而是試圖重塑區域勢力版圖，其關注對象不只烏克蘭，亦涵蓋數個前蘇聯陣營國家，其中甚至包括北約成員。

美國眾議院情報委員會民主黨成員奎格利（Mike Quigley）直言，情報顯示普亭「始終想要更多」。他指出，歐洲國家普遍深信這一點，尤其是波蘭與波羅的海三國，長期將自身視為潛在的下一個風險前線。這樣的警示，也與俄羅斯官方多次對外否認威脅歐洲的說法形成強烈對比。

目前俄羅斯實際控制烏克蘭約20%的領土，包括盧甘斯克州、頓內次克州大部分地區，以及札波羅熱州、赫松州部分區域與克里米亞半島。莫斯科方面宣稱，克里米亞及另外四州皆屬俄羅斯主權。

知情人士指出，美國前總統川普正向基輔施壓，要求烏克蘭自其控制的頓內次克部分地區撤軍，作為潛在和平方案的一環，但此舉遭到總統澤倫斯基與多數烏克蘭民意堅決反對。

在外交角力持續之際，戰場局勢並未降溫。中央社引述法新社報導，烏克蘭當局22日表示，俄軍再度於夜間對南部港口城市敖德薩（Odesa）發動空襲，重點鎖定港口與能源基礎設施。副總理庫列巴指出，俄羅斯正對海運物流展開系統性破壞，意圖切斷烏克蘭的海上運輸命脈，最新一波攻擊已造成超過12萬戶停電。

敖德薩過去一周內遭遇逾500次攻擊，頻繁的空襲警報使電力搶修與民生維持更加困難。澤倫斯基警告，俄方在冬季加大攻擊力道，目的在於製造混亂，並對民眾施加長期心理壓力。

儘管白宮強調和平談判「取得進展」，俄方也宣稱無意擴大戰爭，但從情報研判與前線行動來看，烏克蘭戰爭短期內恐難出現實質性轉折，未來走向仍充滿高度不確定性。

烏克蘭當局20日發布的照片顯示，一名消防員在敖德薩遭襲擊的現場工作。(路透)
烏克蘭當局20日發布的照片顯示，一名消防員在敖德薩遭襲擊的現場工作。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

延伸閱讀

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？鄭麗文這樣回

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？鄭麗文這樣回
美情報指普亭未改烏克蘭戰爭目標 仍意圖奪取全境

美情報指普亭未改烏克蘭戰爭目標 仍意圖奪取全境
討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性
普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者