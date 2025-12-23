美情報揭普亭野心 仍欲奪烏克蘭全境 與和談說法不同調

美國情報持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的歐洲領土的目標。(路透)

美國最新情報評估顯示，俄羅斯 總統普亭並未改變其對烏克蘭 戰爭的核心戰略目標。多名熟悉美國情報運作的人士指出，華府長期判斷俄方不僅未放棄重新奪回部分前蘇聯時期歐洲領土的企圖，甚至仍懷有奪取整個烏克蘭的野心。這項結論，與部分政治人物對外宣稱「俄羅斯有意結束衝突」的說法，形成明顯落差。

路透報導，情報人士透露，相關評估在今年9月底仍持續更新，內容與2022年俄軍全面入侵烏克蘭以來的判斷高度一致，且與多個歐洲國家領袖及情報機構的看法相互印證。多數分析認為，克里姆林宮的戰略思維並非僅限於戰場得失，而是試圖重塑區域勢力版圖，其關注對象不只烏克蘭，亦涵蓋數個前蘇聯陣營國家，其中甚至包括北約成員。

美國眾議院情報委員會民主黨成員奎格利（Mike Quigley）直言，情報顯示普亭「始終想要更多」。他指出，歐洲國家普遍深信這一點，尤其是波蘭與波羅的海三國，長期將自身視為潛在的下一個風險前線。這樣的警示，也與俄羅斯官方多次對外否認威脅歐洲的說法形成強烈對比。

目前俄羅斯實際控制烏克蘭約20%的領土，包括盧甘斯克州、頓內次克州大部分地區，以及札波羅熱州、赫松州部分區域與克里米亞半島。莫斯科方面宣稱，克里米亞及另外四州皆屬俄羅斯主權。

知情人士指出，美國前總統川普正向基輔施壓，要求烏克蘭自其控制的頓內次克部分地區撤軍，作為潛在和平方案的一環，但此舉遭到總統澤倫斯基 與多數烏克蘭民意堅決反對。

在外交角力持續之際，戰場局勢並未降溫。中央社引述法新社報導，烏克蘭當局22日表示，俄軍再度於夜間對南部港口城市敖德薩（Odesa）發動空襲，重點鎖定港口與能源基礎設施。副總理庫列巴指出，俄羅斯正對海運物流展開系統性破壞，意圖切斷烏克蘭的海上運輸命脈，最新一波攻擊已造成超過12萬戶停電。

敖德薩過去一周內遭遇逾500次攻擊，頻繁的空襲警報使電力搶修與民生維持更加困難。澤倫斯基警告，俄方在冬季加大攻擊力道，目的在於製造混亂，並對民眾施加長期心理壓力。