我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

小心「鏟雪效應」 專家警告：這些人風險高

從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

中央社莫斯科22日綜合外電報導
2025年4月25日，59歲的俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車炸彈爆炸身亡。美聯社
2025年4月25日，59歲的俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車炸彈爆炸身亡。美聯社

一名俄羅斯將領今天在莫斯科死於汽車炸彈襲擊，這是俄烏戰爭爆發以來，愈來愈多俄國軍事高層或主戰人士遭刺殺的最新一例，烏克蘭軍事情報單位曾承認部分攻擊行動是他們所為。

以下為路透所彙整，俄烏戰爭開打以來俄方人士被暗殺的重大事件一覽。

--2025年12月22日，俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將在莫斯科南部遭設置在座車底部的炸彈炸死，俄國調查人員懷疑烏克蘭特種部隊涉案。基輔方面目前未評論這起刺殺事件。

--2025年4月25日，59歲的俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車炸彈爆炸身亡。

--2024年12月17日，俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將及其助手在莫斯科一棟公寓大樓外，因安裝在電動滑板車上的炸彈引爆而喪命。

--2024年11月13日，一枚設在車輛底部的炸彈在俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）導致一名俄國軍人身亡。烏克蘭安全事務消息人士稱此人是俄羅斯海軍上校特蘭科夫斯基（Valery Trankovsky），基輔曾指控，他下令飛彈打擊平民目標已觸犯戰爭罪。

--2024年10月4日，位於烏克蘭南方、遭俄羅斯控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠一名員工柯洛特基（Andrei Korotkiy）命喪汽車炸彈攻擊。烏軍情報單位稱他是俄國合作者及戰犯。

--2023年12月6日，叛逃至俄羅斯的前烏克蘭國會議員基瓦（Illia Kyva）在莫斯科近郊被擊斃，基輔將他視為叛國賊。

--2023年7月11日，在黑海指揮潛艦的俄羅斯指揮官勒日斯基（Stanislav Rzhitsky）在南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）出門晨跑時被射殺。烏克蘭曾將他列入據控為戰犯的黑名單中。

--2023年4月2日，一名女子在聖彼得堡（St. Petersburg）一間咖啡館將一座半身像交給支持對烏克蘭興戰的俄羅斯軍事部落客塔塔爾斯基（Vladen Tatarsky），雕像裡面暗藏的炸彈隨後引爆並奪走他的性命。

--2022年8月20日，俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）在莫斯科地區被汽車炸彈炸死。

圖為2022年8月20日，俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Du...
圖為2022年8月20日，俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin，前）出席他的女兒達利亞（Darya Dugina）的追悼會。美聯社

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

下一則

雪梨海灘槍擊兇嫌曾進行「戰術」訓練 事先勘查現場

延伸閱讀

俄羅斯將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案

俄羅斯將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案
魯比歐保持風度、雙語回答 記者會風評佳 記者喊：膀胱快撐不住

魯比歐保持風度、雙語回答 記者會風評佳 記者喊：膀胱快撐不住
討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性
普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達