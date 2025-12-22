美情報指普亭未改烏克蘭戰爭目標 仍意圖奪取全境

我的頻道

中央社華盛頓／巴黎22日綜合外電報導
美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的部分歐洲領土的目標。路透
美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的部分歐洲領土的目標。路透

6名熟悉美國情報的人士表示，美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的部分歐洲領土的目標。

路透報導，這些報告描繪的情勢，與美國總統川普（Donald Trump）及其烏克蘭和平談判代表所呈現的完全不同。川普陣營聲稱普亭有意結束衝突。一位消息人士指出，時間最近的報告是在9月底完成。

情報評估同時也與俄國領導人對外否認對歐洲構成威脅的說法相牴觸。

消息人士表示，自普亭（Vladimir Putin）2022年發動全面入侵以來，美國的相關發現始終如一，且基本上與歐洲領袖及情報機構的看法一致，認為普亭垂涎的不只是整個烏克蘭，還包括數個前蘇聯陣營國家的領土，其中甚至包含北約成員國。

美國眾議院情報委員會民主黨成員奎格利（Mike Quigley）接受路透訪問時表示：「情報一向顯示，普亭想要更多。歐洲人深信不疑。波蘭人完全認定如此。波羅的海三國甚至覺得自己會是首當其衝。」

俄羅斯目前控制烏克蘭約20%的領土，包括盧甘斯克州（Luhansk）和頓內次克州（Donetsk）大部分地區，這兩州構成工業心臟地帶頓巴斯（Donbas），另外還有札波羅熱州（Zaporizhzhia）、赫松州（Kherson）部分地區，以及黑海戰略要地克里米亞半島。

普亭聲稱克里米亞及上述四州均屬於俄羅斯。據兩位知情人士透露，川普正施壓基輔當局，要求自其控制的頓內茨克小部分地區撤軍，作為和平協議方案的一部分。但這項要求遭到烏克蘭總統澤倫斯基及大多數烏克蘭人拒絕。

白宮官員未對情報報告正面回應，只表示：「總統團隊在終結戰爭方面取得了巨大進展。」川普也聲稱，和平協議「比以往任何時候都更接近完成」。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）20日在X平台發文指出，情報人員已向國會議員簡報，稱「俄羅斯希望避免與歐洲爆發更大規模戰爭」，其部隊在烏克蘭的表現顯示，目前缺乏征服「整個烏克蘭，更遑論是整個歐洲」的能力。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，莫斯科無法確定路透引述消息來源的可靠性，若報導屬實，美國情報的結論則有誤。

培斯科夫對情報判斷如此回應：「這完全不是事實。」

美國國家情報總監辦公室及中央情報局（CIA）暫未回應置評請求。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

