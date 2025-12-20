我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

中央社／基輔20日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
​烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
​烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團將與美方協商20點和平計畫、安全保障、國家重建，以及所有相關步驟和文件，歐洲官員也可能出席。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基表示：「我們都知道俄羅斯立場。他們想要完全控制頓巴斯（Donbas），現在又想讓我們從頓巴斯撤軍。」

「我們的立場也很明確：我們不準備採取這樣的行動，美國正尋求妥協。」

澤倫斯基的發言，時值美國再次推動烏克蘭與俄羅斯簽署和平協議，儘管雙方在關鍵議題上仍有巨大分歧。

美國先前提出在頓巴斯地區設立「非軍事區」，其中包括幾乎完全被占領的盧甘斯克（Luhansk）州，以及部分被占領的頓內茨克（Donetsk）州，目的是讓烏克蘭軍隊自當地撤出，但澤倫斯基曾表示擔心這項計畫。

澤倫斯基也指出，烏克蘭與美國還在討論戰後安全保障問題，這項保障具法律約束力，運作原則與北約第5條款（Article 5）類似，即任何成員遭受攻擊，即啟動集體防衛機制。

澤倫斯基強調需要強化烏克蘭軍隊，並利用俄羅斯閒置資產作為國家重建與國防資金。他在談到這個問題時說：「美國表示願意提供協助，但我目前還不了解具體細節。」

澤倫斯基在前往布魯塞爾參加歐盟高峰會的途中指出：「我們談論的是歐盟內約2000億歐元的（俄羅斯資產）」

歐盟這次峰會將討論如何利用俄羅斯資產。「沒有它，烏克蘭將面臨嚴重問題。」

俄羅斯也證實，俄美將舉行新一輪會談。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯媒體表示，這次會談目標是「了解美國在與歐洲和烏克蘭的協商中所取得的成果」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

加拿大與中國交往設「防護欄」AI國安領域不深度合作

延伸閱讀

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓
俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路
澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判

澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次